Aktivisten kleben sich am Stachus fest – Konsequenz: 30 Tage Polizeigewahrsam

Klimaaktivsten haben sich in München am Stachus auf die Straße geklebt. © Lennart Preiss/dpa +++ dpa-Bildfunk

Klimaaktivisten haben in München wiederholt den Verkehr am Stachus blockiert. Jetzt droht ihnen eine seltene Strafe: Polizeigewahrsam.

Update, 4. November: Mehrere Klimaschutzaktivisten müssen nach zwei Festklebeaktionen am Stachus (siehe Erstmeldung) in München für 30 Tage in Polizeigewahrsam bleiben. „Das ist sehr, sehr selten, dass das angewendet wird, das ist wirklich ein großer Ausnahmefall“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums München der Deutschen Presse-Agentur am Freitag.

Nach dem bayerischen Polizeiaufgabengesetz können Bürgerinnen und Bürger auf Grundlage einer richterlichen Entscheidung bis zu einem Monat lang festgehalten werden, um die Begehung einer Ordnungswidrigkeit von erheblicher Bedeutung für die Allgemeinheit oder eine Straftat zu verhindern. Dieser Zeitraum kann um maximal einen weiteren Monat verlängert werden.

Innenminister Herrmann hält Protestaktion für „inakzeptabel“

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hatte seinen Standpunkt zu diesem Zeitpunkt schon klargemacht: „Wir können auf keinen Fall zulassen, dass dieser gefährliche Rechtsbruch zur Regel wird. Das ist inakzeptabel und muss mit aller Konsequenz rechtlich verfolgt werden“, sagte er der Mediengruppe Bayern. Schon am Wochenende waren in München 15 Klimaschutzaktivisten der Gruppierung „Scientist Rebellion“ nach einer Serie von Straßenblockaden und Festklebe-Aktionen in Gewahrsam genommen worden – aber nur für maximal eine Woche.

Erstmeldung, 3. November: München – Es ist bereits das zweite Mal in kurzer Zeit, dass Klimaaktivsten am Münchner Stachus den Verkehr blockieren. Diesmal ereignete sich die Protestaktion am Donnerstag, 3. November am Mittag. Wie die Polizei berichtet, waren insgesamt 17 Personen an der Aktion beteiligt, im Alter zwischen 18 und 79 Jahren. Zwischen Stachus und Prielmayerstraße bildete sich ein erheblicher Rückstau.

München: Klimaaktivisten kleben sich am Stachus an die Straße - erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen

Nachdem die Polizei über den Notruf alarmiert wurde, schickten die Beamten mehrere Streifen zum Münchner Stachus. Dort wurden die 17 Personen festgestellt, von denen sich einige bereits mit einer Hand auf der Fahrbahn angeklebt hatten. Der Verkehr musste deshalb abgeleitet werden, es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Aktivisten wurden durch spezialisierte Einsatzkräfte von der Fahrbahn abgelöst und für weitere polizeiliche Maßnahmen zu einer nahegelegenen Polizeidienststelle gebracht. Der Einsatz vor Ort war gegen 13:00 Uhr beendet.

Die Personen wurden wegen Nötigung sowie Verstößen gegen das Versammlungsgesetz angezeigt. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 43 - Politisch motivierte Kriminalität (Links) geführt. Insgesamt waren über 50 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte eingesetzt.