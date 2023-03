„Gespannt, ob ihr‘s annehmt“: Münchner Radio-Moderator will Klima-Aktivisten per Angebot umstimmen

Von: Lukas Schierlinger

Teilen

Klima-Kleber live im Radio? Wenn es nach einem Moderator aus München geht, soll es demnächst so weit sein.

München - „Liebe Klima-Aktivisten, ich möchte euch ein Angebot machen“, beginnt „Morningman“ Mike Thiel seine aufsehenerregende Botschaft. Innerhalb weniger Stunden hatte die Nachricht des Münchner Radio-Moderators am Montagvormittag (13. März) bereits zahlreiche Likes und Kommentare gesammelt.

Thiel, für den Sender Gong 96.3 tätig, setzt sich in seinem auf Facebook geteilten Beitrag mit „Klebeaktionen“ auseinander, die in naher Zukunft in München stattfinden sollen. Die potenziellen Teilnehmer spricht er dabei direkt an: „Ihr habt erneut angekündigt, nicht aufhören zu wollen und weitere Proteste für die nächsten Tage und Wochen zu planen.“

Klima-Aktivisten in München: Radio-Moderator findet, es könne „so nicht weitergehen“

Ein Thema, das Thiel besonders umtreibt: Dass ein Klima-Aktivist in einer Fernsehdokumentation zuletzt offen ausgesprochen hatte, „mental darauf vorbereitet“ zu sein, dass in durch Proteste verursachten Staus sogar Menschen zu Tode kommen könnten. Die „Letzte Generation“ distanzierte sich offiziell von den Aussagen des 41-Jährigen – was auch Thiel in seinem Posting anerkennt.

Radio-Moderator Mike Thiel will Klima-Aktivisten „Sendezeit“ bieten. © imago/aal.photo/Lindenthaler

Dennoch positioniert sich der Radio-Moderator: „So kann das doch nicht weitergehen.“ Er erklärt, zu jenem Teil der Bundesbürger zu gehören, der „Klebeproteste“ für wenig zielführend hält. Thiel leitet in seinem Beitrag über zu einer Einladung: „Wenn ihr euch das nächste Mal auf die Straße in München und der Region kleben wollt ... tut es nicht! Sondern kommt in unser Funkhaus. Ich lade euch herzlich ein ins Studio.“ In Bayerns Landeshauptstadt werden „Klimakleber“ mächtig zur Kasse gebeten, wie auch ein Regionalvergleich aufzeigt.

„Gespannt, ob ihr‘s annehmt“: Radio-Moderator aus München macht Klima-Aktivisten ein Angebot

Er wolle den Aktivisten „Sendezeit“ schenken, erklärt der „Morningman“: „Ihr könnt allen sagen, was euch wichtig ist. Was ihr von der Regierung fordert.“ Thiel wolle so auch „verärgerte Autofahrer“ entlasten und endet sein Angebot wie folgt: „Statt auf die Straße, „klebt“ ihr euch an unser Mikrofon. Ich bin gespannt, ob ihr‘s annehmt!“

In zahlreichen Kommentaren unter dem Facebook-Beitrag erhält der Radio-Moderator Zustimmung, aber auch Widerspruch. „Ich ärgere mich jeden Tag über Stau in München, aber bis jetzt waren es nicht die Aktivisten, die den Stau auf meinem Weg verursacht haben“, schätzt ein Mitleser die Lage pragmatisch ein. Eine Nutzerin lobt Thiels „starkes Statement“, eine andere glaubt eher nicht daran, dass sein Angebot angenommen wird: „Der Gedanke ist klasse, wird aber keiner machen. Die suchen Aufmerksamkeit - live und vor Ort. Das Radio schaltet man aus, wenn es einen nicht interessiert, den Festklebenden kann man nicht einfach ‚abschalten‘“.