Klinik-Notstand in München: 90-Jährige mit unerträglichen Schmerzen muss stundenlang nach Platz in Notaufnahme suchen

Von: Andrea Stinglwagner

Der Verzweiflung nah: Magdalena Schmid und Tochter Angelika Proft wurden von mehreren Kliniken in München abgewiesen. © privat

Schon wieder eine Odyssee durch Münchens Kliniken: Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit meldeten sich Betroffene bei unserer Zeitung, die von den Notaufnahmen mehrerer Krankenhäuser abgewiesen wurden. Diesmal hat es eine 90-jährige Münchnerin erwischt.

München - Wie schlimm ist der Pflegenotstand an den Münchner Kliniken? Erst kürzlich berichteten wir über die Odyssee der Familie S. aus München: Für deren zweijährigen Sohn Carl mit gebrochenem Bein war an keiner Münchner Kinderklinik ein Bett frei – erst in Augsburg konnte der kleine Bub operiert werden. Nun meldete sich eine weitere Münchnerin mit verheerenden Erfahrungen: Nach stundenlanger Wartezeit wurde ihre Mutter (90) mit unerträglichen Schmerzen am Arm erst in der dritten Notaufnahme verarztet.

München: Krankenschwester berichtet von „prekärer Situation im Pflegebereich“

Angelika Proft ist selbst vom Fach: Sie arbeitet seit Jahrzehnten leidenschaftlich gern als Kinderkrankenschwester – sogar jetzt noch, in ihrer Rente, ist die heute 66-Jährige noch in der Ambulanten Kinderkrankenpflege tätig. „Ich bin zum Glück noch fit. Einige Kinder betreue ich seit Jahren in der Intensivpflege und möchte sie gern weiterhin unterstützen.“

Umso deutlicher kriegt sie seit Jahren die „prekäre Situation im Pflegebereich“ mit: „Ich finde es unerträglich, was Kindern, aber auch Erwachsenen im Krankheitsfall zugemutet wird.“ Das erlebte sie vor einigen Tagen persönlich, als ihre 90-jährige Mutter Magdalena Schmid abends plötzlich starke Schmerzen im Hand-Unterarmbereich bekam.

In der einen Münchner Notaufnahme fünf Stunden Wartezeit, die andere Ambulanz ist versperrt

„Der Arm wurde sehr dick, so beschlossen wir, sofort ins Krankenhaus zu fahren.“ In der Notaufnahme einer Klinik im Münchner Süden sagt man ihnen: „Sie müssen mit fünf Stunden Wartezeit rechnen. Mindestens.“ Die beiden fügen sich in ihr Schicksal, doch nach zweieinhalb Stunden bekommt die betagte Frau Kreislaufprobleme. „Deshalb haben wir die Ambulanz verlassen und unser Glück im nächsten Krankenhaus versucht.“ Wieder eine Klinik im Münchner Süden – laut Internet 24 Stunden geöffnet – doch hier ist die Notaufnahme versperrt.

Erst in der dritten Ambulanz werden sie freundlich aufgenommen. Hier müssen sie aber einen Streit am Klinikflur miterleben: „Eine schwer kranke, septische ältere Dame, die mit Sauerstoff versorgt auf einer Trage lag, benötigte ein Intensivbett. Doch das war offenbar in diesem Haus nicht frei. Zeitgleich hörten wir, dass der Sanitäter den Weitertransport verweigerte, da wohl in ganz München kein Bett mehr frei sei und er schließlich schon seit zwei Stunden Feierabend hätte.“

Angelika Proft war schockiert: „Was muss diese schwer kranke ältere Frau gefühlt haben?“ Die 66-Jährige will die Namen der Kliniken nicht nennen: „Ich möchte die Ärzte und Pfleger dort ja nicht kritisieren oder angreifen. Im Gegenteil: Ich bin überzeugt, jeder versucht, sein Menschenmögliches zu geben. Aber: Ich bin zutiefst erschüttert, was aus unserem Gesundheitssystem geworden ist.“

Pflegenotstand in München: Krankenschwester sieht Probleme in der Ausbildung

Was ist ihrer Meinung nach der Grund für die Misere? Durch die Privatisierungen werde immer weniger ausgebildet, meint die Kinderkrankenschwester. Ein Problem sei auch die generalisierte Ausbildung – also eine Ausbildung für Kinderkranken-, Erwachsenen- und Altenpflege. So müssten zum Beispiel Pflegeschüler, die speziell im Kinderbereich arbeiten möchten, während der Ausbildung monatelang in der Alten- und Erwachsenenkrankenpflege arbeiten, bevor sie im Kinderbereich eingesetzt werden. „Das führt zu immer weniger Fachkräften, speziell im Kinderbereich, die wir dringend brauchen.“

Zum Glück geht es Angelika Profts Mutter mittlerweile wieder besser: „Nach eineinhalb Stunden wurde ihr endlich geholfen und wir konnten sie trotz ihrer 90 Jahre wieder mit nach Hause nehmen.“