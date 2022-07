Der Kocherlball ist zurück: Was man zum Tanzen wissen sollte

Von: Sophia Oberhuber

Die ersten Runden drehen: An verschiedenen Terminen zeigen Tanzmeister Magnus Kaindl und Tanzmeisterin Katharina Mayer im Festsaal des Hofbräuhauses die wichtigsten Schritte. © Jens Hartmann

Endlich wieder Kocherlball in München: Nach zwei Jahren Corona-Pause findet der Tanz am Sonntag, 17. Juli, wieder statt. So lernen Sie die richtigen Schritte

München - Tausende strömen im Morgengrauen in den Englischen Garten, auf den Tischen leuchten Kerzen. Dann setzt die Musik ein – das Drehen, Schunkeln und Feiern rund um den Chinesischen Turm beginnt. Nach zwei Jahren Corona-Pause findet am Sonntag, 17. Juli, wieder der Kocherlball statt.

Traditionell wird beim Kocherlball am Morgen getanzt (6 bis 10 Uhr). Im 19. Jahrhundert trafen sich dann jeden Sonntag die Hausangestellten zum Ball. Es wird Zeit, die (pandemiebedingt vielleicht etwas verstaubten) Tanzschuhe herauszukramen und zu üben. Damit nichts schief läuft, hat unsere Zeitung mit Tanzmeister Magnus Kaindl die wichtigsten Fragen vorab geklärt. Angst, dass er nach der Corona-Pause ein paar Schritte vergessen haben könnte, hat der 41-Jährige übrigens nicht. Die habe er praktisch mit der Muttermilch aufgesogen.

Tanzmeister Magnus Kaindl beim ersten Tanzkurs vor dem Kocherlball in München. © Jens Hartmann

Was wird getanzt?

Vor allem sogenannte Rundtänze, meist ohne Figuren. Dazu gehört die Polka, der Walzer, der Zwiefache oder der Dreher (Für alle Ungeübten: Achtung, Schwindel-Gefahr!).

Wo kann man die Tänze vor dem Ball noch lernen?

Bei einem der Tanzkurse, die die Stadt seit 2007 immer vor dem Ball anbietet. Für die Münchner Francaise gibt es einen Spezialkurs: Dabei stehen sich die Paare gegenüber und es entstehen Reihen. So tanzt man verschiedene Figuren.

München: Die richtigen Schritte für den Kocherlball 2022 kann man auch zuhause lernen

Man kann auch zuhause üben. Online unter www.kocherlball.de zeigen die Tanzmeister Magnus Kaindl und Katharina Mayer, die wichtigsten Schritte. „Die Idee zu den Videos hatten wir schon länger. In der Pandemie haben wir es dann umgesetzt.“

Ganz ohne Kurs auf den Kocherlball: Geht das?

Laut dem Tanzmeister gar kein Problem. „Wir tanzen auf der Bühne alles vor. Man muss sich dann nur noch von der Masse mittragen lassen.“

Tausende tanzen beim Kocherlball rund um den Chinesischen Turm in München. © Marcus Schlaf

Kann man auch alleine kommen?

Ja, sagt Kaindl. Das Angebot sei so ausgelegt. Solange man sich aus infektiologischer Sicht wohlfühlt, können sich Besucher vor Ort einen Partner/eine Partnerin suchen.

Wer fordert zum Tanz auf?

„Wir versuchen, alte Tanzkonventionen schon lange aufzubrechen.“ Deshalb gilt: Jeder darf auffordern, jeder kann und darf mit jedem tanzen – egal welches Geschlecht. Nur wer führt, sollte man vorher abstimmen.

Hier finden die kostenlose Tanzkurse vor dem Kocherlball in München statt

An den Donnerstagen, 7. und 14. Juli, im Festsaal des Hofbräuhauses, Platzl 9. Der Kurs von 19.30 bis 21 Uhr richtet sich an alle Interessierten, von 21 bis 22.30 Uhr gibt es einen Kurs speziell für junge Leute.

Am Montag, 11. Juli, kann man von 19 bis 20.30 oder 21 bis 22.30 Uhr die Münchner Francaise lernen. Alle Angebote sind kostenlos. Keine Anmeldung nötig.