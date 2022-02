Straßenbahn-Unfall in Köln: Warum Münchner Feuerwehrleute im Einsatz sind

Von: Nina Büchs

Die Frau wurde beim Überqueren der Straße von einer Bahn der KVB erfasst. Auch Einsatzkräfte aus München waren im Einsatz. © Rolf Vennenbernd/dpa

Eine Fußgängerin ist am Mittwoch in Köln von einer Straßenbahn der KVB erfasst worden. Sie starb noch an der Unfallstelle.

Köln – Am Mittwochnachmittag hat sich gegen 13:30 Uhr auf der Aachener Straße/Universitätsstraße in Köln ein tödlicher Unfall ereignet. Eine 81-jährige Fußgängerin wurde dort von einer Stadtbahn der KVB-Linie 1 erfasst, als sie mit ihrem Hund die Gleise überqueren wollte, berichtet 24RHEIN.

Köln: Tödlicher Unfall – Frau unter Straßenbahn eingeklemmt

Die Frau wurde unter der Bahn eingeklemmt, sie starb noch am Unfallort. Ihr Hund wurde verletzt. Der Bahnverkehr und die Aachener Straße seien derzeit in beide Fahrtrichtungen gesperrt, so die Polizei.

Was? Eine Frau (81) wurde von einer KVB-Stadtbahn erfasst, sie starb noch am Unfallort

Wann? Am Mittwoch, 2. Februar 2022, gegen 13:30 Uhr

Wo? An der Aachener Straße/Universitätsstraße in Köln (Höhe Aachener Weiher)

Köln: Tödlicher KVB-Unfall am Aachener Weiher – Feuerwehr mit Kran vor Ort

Für die Bergung setzte die Feuerwehr unter anderem einen Kran ein, da die Bahn angehoben werden musste. „Nach etwa einer halben Stunde konnte die Eingeklemmte befreit werden“, so die Feuerwehr. Jedoch kam für die Frau jede Hilfe zu spät. Wie es weiter heißt, wurde der KVB-Fahrer vom Rettungsdienst abtransportiert.

„Zwei Jugendliche, die den Unfall beobachteten, wurden zunächst vom Rettungsdienst und anschließend von Notfallsellsorgern betreut“, teilt die Feuerwehr mit. Die KVB-Stadtbahn wurde mit Hilfe des Krans wieder ins Gleisbett gesetzt. Der Einsatz der Feuerwehr war gegen 15:30 Uhr beendet.

Polizei und Rettungskräfte nach dem KVB-Unfall in Köln im Einsatz. © Rolf Vennenbernd/dpa

Köln: Tödlicher KVB-Unfall – auch Feuerwehrleute aus München und Stuttgart in Einsatz

Auf Fotos sind zahlreiche Einsatzkräfte zu sehen, die sich um die KVB-Linie 1 versammelt haben. Neben den Kölnern helfen dabei auch Kollegen aus Stuttgart und München mit. Denn wie die Bilder zeigen, ist auf manchen Jacken der Feuerwehrleute „Feuerwehr Stuttgart“ oder „Feuerwehr München“ zu lesen. Laut Ulrich Laschet, Sprecher der Feuerwehr Köln, ist das aber nichts Ungewöhnliches. „Im Zuge der Ausbildung zum gehobenen Dienst helfen die Feuerwehrleute auch mal in anderen Städten mit. Sie werden dabei immer von einem Mentor begleitet.“

Köln: Frau von KVB-Stadtbahn erfasst und tödlich verletzt – Aachener Straße gesperrt

Aufgrund des Unfalls müssen Verkehrsteilnehmer mit Staus und Sperrungen rechnen. Ein Verkehrsunfall-Aufnahmeteam ist vor Ort und sichert Spuren, teilte die Polizei mit. Bei der KVB-Linie 1 sowie der KVB-Linie 7 kam es in der Folge des Unfalls zu Behinderungen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde im betroffenen Streckenabschnitt eingerichtet.

Köln: Frau von KVB-Linie erfasst und tödlich verletzt – auch im Januar kam es zu mehreren Unfällen

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!. (nb mit dpa) *24RHEIN ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA