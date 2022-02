Koks-Skandal in München: Mehr als 30 Polizisten unter Verdacht - Staatsanwaltschaft nennt neue Details

Von: Andreas Thieme

Teilen

Etliche Münchner Polizeibeamte sollen Kokain konsumiert oder gekauft haben © Imago

Das Polizeipräsidium München ist in einen Drogenskandal verwickelt: Mehr als 30 Beamte stehen unter Verdacht, einige bald auch vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft gibt neue Details zu dem Fall bekannt.

München - In der Disco Heart am Lenbachplatz nahm der Kokain-Skandal rund um das Münchner Polizeipräsidium seinen Ursprung. Im Juli 2018 begann die Staatsanwaltschaft mit den umfangreichen Ermittlungen und gründete die Sonderkommission „Nightlife“. Derzeit richtet sich der Ermittlungskomplex gegen 37 Polizeibeamte sowie 23 Zivilisten, sagt Oberstaatsanwältin Anne Leiding auf Anfrage unserer Redaktion. „Drei weitere Polizeibeamte waren als Zeugen durch strafprozessuale Maßnahmen gemäß § 103 StPO von den gegenständlichen Ermittlungen betroffen.“

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft waren mit die größten, die sich je gegen die Polizei gerichtet haben. Sie dauern „in Bezug auf zwei Polizeibeamte derzeit noch an, im Übrigen sind die Ermittlungen abgeschlossen“, sagt Leiding - und gibt einen aktuellen Überblick über die verschiedenen Fälle.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

München: Insgesamt 37 Polizisten stehen unter Drogenverdacht

Demnach wurden 15 Ermittlungsverfahren gemäß § 170 Abs. 2 StPO eingestellt. In den anderen Ermittlungsverfahren kann nach Bewertung der Staatsanwaltschaft München I der Nachweis eines strafbaren Verhaltens geführt werden. Diese Ermittlungsverfahren wurden daher in drei Fällen durch eine Einstellung nach § 153a Abs. 1 StPO gegen Zahlung einer Geldauflage, in einem Fall durch Verweisung auf den Weg der Privatklage, in sechs Fällen durch Anklageerhebung (darunter in vier Fällen zum Amtsgericht - Schöffengericht und in zwei Fällen zum Amtsgericht Strafrichter) sowie in zwölf Fällen durch Beantragung eines Strafbefehls abgeschlossen.

„Bei den Strafbefehlen ging es zwar teilweise um sehr hohe Geldstrafen, wir waren jedoch gerade in Corona-Zeiten dazu angehalten, von Strafbefehlen soweit möglich Gebrauch zu machen, um die Gerichte zu entlasten“, sagt Leiding. „Hinzu kam noch, dass man durch Vermeidung öffentlicher Hauptverhandlungen auch bewusst das Ansehen der Polizei schützen wollte.“

Die Polizei-Dienststelle Neuhausen: Hierhin soll sich ein Münchner Polizist Kokain bestellt haben © Marcus Schlaf

Dass 37 Personen 39 Verfahren gegenüberstehen erkläre sich daraus, dass gegen zwei Beamte zwei zeitlich versetzte Verfahrensabschlüsse erfolgten. Bei einem zunächst ein Strafbefehlsantrag und dann eine Schöffengerichtsanklage, bei dem zweiten zunächst ein Strafbefehlsantrag, dann eine Anklage zum Strafrichter.

Ab morgen steht ein Münchner Beamter vor Gericht, dem insgesamt 79 Kokain-Verstöße zur Last gelegt werden. Er soll sich die Drogen sogar in die Dienststelle in Neuhausen bestellt haben.