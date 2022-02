„Weiß nicht, was mich geritten hat“

Der Drogenskandal rund um einen 28-jährigen Münchener Polizisten endete nun vor Gericht. Am ersten Verhandlungstag gestand der Beamte, Kokain für sich und einige Kollegen unter anderem direkt in die Dienststelle bestellt zu haben.

München - Als die Fotografen am frühen Morgen den Saal A101 des Strafjustizzentrums betreten und sich vor der Anklagebank postieren, steht Fritz F. (28) auf und zieht sein Sakko an. Während das Blitzlicht auf ihn niederprasselt, knöpft er die Jacke zu und senkt den Kopf. Drei Minuten lang bleibt er so stehen — und erträgt die Situation ganz bewusst.

Fritz F. ist der Polizist, der zwischen 2016 und 2018 insgesamt 79 Kokain-Verstöße beging und das Polizeipräsidium dadurch in Verruf brachte. Vor dem Amtsgericht legte er nun ein Geständnis ab — und weinte bitterlich. „Ich hab Scheiße gebaut“, sagt er gleich zu Beginn. „Aber es ist mir wichtig, hier selbst zu sprechen. Denn ich bin der einzige, der das alles zu verantworten hat. Und ich bin erleichtert, dass der heutige Tag gekommen ist.“

Koks-Skandal um Münchner Polizist: Er lernte seinen Dealer in der Milchbar kennen - „Ich habe Scheiße gebaut“

Erleichtern wolle er sich, sagt Fritz F. Eine familiäre Doppelbelastung nennt er als Ursache für seine Verbrechen: Die Familie in Thüringen, er als Polizist in München. „Das war großer Stress, die Situation hat mich fertig gemacht. Meinen kleinen Sohn und meine Verlobte habe ich selten gesehen.“

So habe er die Drogen genutzt, um fit zu bleiben. Jahrelang. „Natürlich ein großer Fehler“, räumt der Polizist ein. Im Jahr 2011 hatte er seine Ausbildung beendet, im Herbst 2015 kam er nach München und war hier in der Polizei-Inspektion 42 in Neuhausen eingesetzt — bis zur Verhaftung im Dezember 2018.

München: Polizist bestellt 69 Koks bei Dealer

In der Disco Milchbar lernte er den Dealer Hakan P. (Name geändert) kennen, bei dem er laut Anklage insgesamt 69 Mal Koks bestellte — teilweise auch direkt in die Dienststelle. Auch Kollegen belieferte er mit der Droge. „Ich weiß nicht, was mich geritten hat“, sagt Fritz F. Denn der Kontakt zu dem Dealer, der den Drogen-Skandal bei der Münchner Polizei erst ausgelöst hatte, wurde immer enger. Ein Teufelskreis aus Stress und dubiosen Kontakten ins Milieu ließ Fritz F. immer weiter abrutschen.

Ihn erwartet nun eine Haftstrafe. Der Prozess wird morgen fortgesetzt.