Koks-Skandal um Wiesn-Wirt: Ludwig Reinbold will mildere Strafe - er hat sein Urteil angefochten

Von: Andreas Thieme

Wiesn-Wirt Ludwig Reinbold (34) soll laut Staatsanwaltschaft Kokain konsumiert haben © API (c) Michael Tinnefeld

Wiesn-Wirt Ludwig Reinbold (34) wurde vom Amtsgericht zu 72000 Euro Geldstrafe verurteilt, weil er Kokain gekauft hat. Jetzt seine Gastro-Lizenz in Gefahr. Deshalb hat Reinbold Berufung eingelegt - und will ein milderes Urteil erreichen.

München - Zehn Tage ist es jetzt her, dass Ludwig Reinbold eine bittere Schlappe vor dem Münchner Amtsgericht erlebt hat. Der Wiesn-Wirt wurde zu 72000 Euro Geldstrafe verurteilt, weil er im Winter 2017/18 Kokain gekauft hatte. Ein heftiges Vergehen! Deshalb droht Reinbold nun auch der Entzug seiner Konzession als Wirt. Weil er das unbedingt verhindern will, hat der 34-Jährige nun sein Urteil angefochten.

Das Amtsgericht bestätigt auf Anfrage unserer Redaktion: „Der Angeklagte hat Berufung eingelegt. Die Staatsanwaltschaft München I ebenfalls.“ Demnach wird es zu einem neuen Prozess vor dem Landgericht München I kommen, in dem es aber nicht um neue Beweise geht, sondern nur noch um die Höhe des Strafmaßes.

München: Weil Reinbold kein Geständnis ablegte, erhöhte die Staatsanwaltschaft ihre Strafforderung sogar noch

120 Tagessätze hatte die Staatsanwaltschaft ursprünglich für Reinbold gefordert. Die Tagesatzhöhe betrug 800 Euro, insgesamt also 96000 Euro. Gegen den Strafbefehl hatte er aber Einspruch eingelegt, weil er sonst (mit mehr als 90 Tagessätzen) vorbestraft gewesen wäre - und seine Gastrolizenz entsprechend stark gefährdet. So erst kam es zum Prozess vor dem Amtsgericht, in dem Reinbold zu den Vorwürfen geschwiegen hatte. Weil er ein Geständnis verweigerte, forderte die Staatsanwaltschaft dann 160 Tagessätze - ein übliches Vorgehen. Am Ende hatte Reinbold noch Glück und wurde nur zu 90 Tagessätzen verurteilt und musste letztlich 72000 Euro und nicht 128000 Euro zahlen, wie von Staatsanwalt Jakob Schmidkonz im Plädoyer gefordert.

Prozess in München: Wäre Reinbold vorbestraft, ist seine Gastrolizenz in Gefahr

Dennoch will Reinbold das Strafmaß noch reduzieren - selbst 90 Tagessätze sind ihm zu viel. Ob das gelingt, gilt als eher unwahrscheinlich. Zumal die Staatsanwaltschaft fast das Doppelte gefordert hatte. Wenn sich die Anklagebehörde vor dem Landgericht durchsetzt, droht Reinbold nun sogar eine satte Vorstrafe. Und der Entzug seiner Konzession. Als Wirt könnte er danach nicht mehr arbeiten. Seine einzige Chance wäre, als Angestellter im Familienbetrieb angestellt zu werden - nicht aber in einer verantwortlichen Position.