München: Kult-Duo Erkan und Stefan auf Flohmarkt gesehen - es war kein Zufall

Was darf‘s denn sein? Erkan (r.) und Stefan verkauften auf einem Münchner Flohmarkt ihre Sachen. © Matkovic

Das Kultduo Erkan und Stefan wurde auf einem Flohmarkt im Olympiapark in München gesehen. Dort verkaufte es seine eigenen Sachen.

München - Vor den noblen Restaurants und exklusiven Geschäften in München kann einem hin und wieder schonmal ein Prominenter über den Weg laufen. Auf einem Flohmarkt ist dies wohl eher selten der Fall. Deshalb staunten einige Münchner nicht schlecht, als ihnen auf der Schnäppchenjagd zwei bekannte Gesichter über den Weg liefen.

München: Erkan und Stefan tauchen auf einem Münchner Flohmarkt auf

Ein Mann wunderte sich, warum auf einem Flohmarkt im Olympiapark plötzlich viele Leute ihr Smartphone zückten und Fotos machten. Zwei Männer in Jogging-Anzug beziehungsweise College-Jacke waren das Objekt der Begierde. Er erkannte die beiden zunächst nicht, ehe ihn ein Freund aufklärte. Es handelte sich um das Komiker-Duo Erkan und Stefan. Das Duo war jedoch nicht aus Zufall auf dem Flohmarkt, sondern verkaufte an einem Stand seine eigenen Sachen.

Erkan (r.) und Stefan lächelten fleißig für die Kamera. © Matkovic

Von Bücher über Geschirr und Haushaltsgeräten bis hin zu einer Schreibmaschine hatten Erkan und Stefan so ziemlich alles im Angebot. Damit fügten sie sich nahtlos ein auf dem Flohmarkt.

Erkan und Stefan drehten drei Filme - zuletzt war es ruhig um das Duo

Das Markenzeichen des Duos ist die Vermischung des bairischen Dialekts mit einem englischen und türkischen Akzent. Florian Simbeck, der die Figur des Stefan bekleidet, stammt gebürtig aus München. Sein kongenialer Partner John Friedmann zog bereits in jungen Jahren nach Bayern.

Ihren Höhepunkt erlebten die Zwei in den 2000er-Jahren, als sie insgesamt drei Filme drehten. In jüngerer Vergangenheit war es eher ruhig um die beiden Schauspieler und Comedians. Nun schlüpften die beiden in ihrer Heimatstadt beziehungsweise der ihrer bekannten Figuren also mal wieder in ihre alten Rollen. (jg)