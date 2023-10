Müll, Lärm und Grillgeruch: Kommunaler Außendienst soll auch an der Isar Streife gehen

Von: Sascha Karowski

Der Kommunale Außendienst (KAD) soll bereits im kommenden Frühjahr auch an der Isar zum Einsatz kommen. Der Stadtrat muss dem Plan noch zustimmen.

München – Jetzt patrouillieren Münchens Sheriffs auch an der Isar: Der Kommunale Außendienst soll nun auch an Flaucher & Co. zum Einsatz kommen. Das schlägt Kreisverwaltungsreferentin Hanna Sammüller-Gradl (Grüne) dem Stadtrat vor. Ein entsprechendes Konzept wird noch ausgearbeitet.

Idee der Verwaltung: Kommunale Außendienst der Stadt München soll auch in Grünanalgen patrouillieren

Das sieht ferner vor, die städtischen Sheriffs im Einzelfall und je nach Situation auch in den städtischen Grünanlagen einzusetzen. Stimmt der Stadtrat nächsten Dienstag zu, soll der Kommunale Außendienst (KAD) in Abstimmung mit dem Baureferat und AKIM (Allparteiliches Konfliktmanagement in München) testweise bereits ab Frühjahr an neuralgischen Punkten an der Isar und in relevanten Bereichen in den Grünanlagen die Einhaltung der städtischen Satzungen und Verordnungen vollziehen.

An der Isar gibt es ausgewiesene Zonen, in denen das Grillen erlaubt ist. © Michael Westermann

CSU-Vize Evelyne Menges: „An der Isar wird der KAD helfen, das wilde Grillen einzudämmen. Er kann auch einschreiten, wenn Leute ihren Müll an der Isar liegen lassen.“ Bisher wird diese Aufgabe an der Isar von externen Sicherheitsfirmen erledigt. Daher freut sich Grünen-Chef Dominik Krause, wenn es gelingt, nun die städtischen Mitarbeiter einzusetzen. „Damit hat die Stadt eine bessere Kontrolle, und wir stellen zudem sicher, dass die Sicherheitsmitarbeiter vernünftig bezahlt werden.“

Kommunaler Außendienst: SPD hält an der Idee fest, die städtischen Sheriffs auch Gebäude bewachen zu lassen

Dieser Punkt war insbesondere der SPD ein Anliegen, die daher auch vorgeschlagen hatte, die Bewachung städtischer Gebäude in die Hände des KAD zu legen. Dies geht aber laut KVR-Chefin aus tarifrechtlichen Gründen nicht. SPD-Vize Christian Vorländer will an der Idee festhalten. „Der KAD hat sich bewährt und maßgeblich zur Sicherheit der Münchner beigetragen.“

Die Situation rund um den Hauptbahnhof habe sich deutlich verbessert. „Deshalb finden wir auch eine Ausweitung auf Teilbereiche der Isar gut. Wir wollen aber die Einrichtung eines städtischen Sicherheitsdienstes in stadteigenen Gebäuden weiterverfolgen.“ Ein erster Schritt werde jetzt getan, indem die Qualitätssicherung bei privaten Dienstleistern erhöht werde. „Stufenweise wollen wir diese Aufgabe als Stadt aber selbst übernehmen, um bestmögliche Sicherheit zu gewährleisten.“

