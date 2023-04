„Ich wurde reingelegt“: Münchner Künstler in Koks-Skandal verwickelt - Muss er jetzt teuer dafür bezahlen?

Von: Andreas Thieme

Teilen

Musste erneut wegen Kokainerwerbs vor Gericht: Künstler Nicolai Tregor © SIGI JANTZ

Er ist einer von Münchens bekanntesten Bildhauern: Nicolai Tregor schuf die Büste des Monace Franze an der Münchner Freiheit. Doch jetzt hat der Schwabinger Künstler Ärger mit der Justiz: Er soll Kokain gekauft haben.

München - Zwei Bier bei einem Freund bestellen: Das ist an sich nichts Ungewöhnliches. Doch in der Drogenszene sind zwei Bier das allseits bekannte Synonym für zwei Gramm Kokain. Das wusste auch Bildhauer Nicolai Tregor (76), wie er zugibt, als er einem Spezl diese Bestellung per WhatsApp durchgegeben hatte. Jetzt muss er sich vor dem Landgericht wegen Drogenerwerbs verantworten - es ist bereits sein zweiter Prozess.

Denn schon im Januar hatte das Amtsgericht den Künstler zu 3200 Euro Geldstrafe verdonnert. Gegen das Urteil legte Tregor Einspruch ein - deshalb wurde jetzt am Landgericht neu verhandelt. „Nur aus Spaß“ will Tregor die Koks-Bestellung durchgegeben haben. Dumm nur: Sein Spezl am anderen Ende war ein Drogendealer, dem die Polizei auf die Schliche gekommen war. Er verriet Tregor an die Behörden mit den Worten: „Ich habe mehrfach Kokain an ihn verkauft.“

München: Künstler in Koks-Skandal verwickelt - ihm droht eine Geldstrafe

Vor Gericht wurden nun die Original-Sprachnachrichten des Bildhauers und seinem Dealer-Freund öffentlich vorgespielt. Und die hören sich so gar nicht nach Spaß an, wie Tregor behauptet. „Wie viel Bier willst du“, fragt der Dealer. „Zwei Bier, aber beim letzten Mal war zu wenig drin“, antwortet Tregor. Und der Dealer: „Hatte keine Waage. Aber kein Problem, wir können das regeln.“

Beabsichtiger Spaß hin oder her: Die Justiz nimmt die Sache ernst - und wertet Tregors Verhalten als Verbrechen. Er soll zweimal Kokain gekauft haben. Dass er, der „letzte Schwabinger“, wie sein Anwalt sagt, nun freigesprochen wird, erscheint abwegig. „Mit solchen Themen macht man keine Späße“, zürnte der Richter.

Tregor hingegen sagt: „Ich wurde von meinem Kumpel reingelegt.“ Das Gericht will noch eine Zeugin hören, der Prozess dauert an.