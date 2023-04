„Eine Nacht, in der man sich treiben lässt“ - Lange Nacht der Musik findet am 6. Mai statt

Von: Leoni Billina

Auftritt der Band Diaspora bei der Langen Nacht der Musik in der Alten Rotation © Sigi Jantz

Eine Nacht, die nur der Musik gewidmet ist – am Samstag, 6. Mai, ist es wieder so weit. Die Lange Nacht der Musik findet in München statt. Rund 80 Spielorte in der ganzen Stadt bieten Konzerte unterschiedlichster Genres.

Der Mai steht vor der Tür – das bedeutet auch, die Lange Nacht der Musik steht wieder vor der Tür. Am Samstag, 6. Mai, verwandelt sich die Landeshauptstadt in eine Hauptstadt der Musik. In über 80 verschiedenen Spielstätten treten von 20 bis 2 Uhr die unterschiedlichsten Musikerinnen, Bands und Künstler auf.



Lange Nacht der Musik am 6. Mai ganz ohne Corona-Auflagen

„Wir freuen uns dieses Jahr riesig auf eine nach-Corona-Nacht ohne Auflagen mit hoffentlich sehr vielen Menschen auf der Straße“, sagt David Boppert, Geschäftsführer des Veranstalters Münchner Kultur GmbH.



Mit dabei sind klassische Konzertlocations wie der neue Gasteig HP8 – als die „südlichste Partymeile der langen Nacht“, wie Gasteig-Sprecher Michael Amtmann sagt. Der HP8 bietet das größte Angebot in der Langen Nacht, mit acht Aufritten auf drei Bühnen, einer Open Air Bühne und mehreren Bars.



Auf dem Vorplatz des HP8 gibt es eine Silent Disco

Auf dem Platz am Kulturkraftwerk, wie der Vorplatz des neuen Gasteig mittlerweile heißt, wird beispielsweise eine „Silent Disco“ stattfinden. Dabei können sich die Gäste einen von 300 Kopfhörern schnappen, damit Musik hören und dazu tanzen. Eine stille Disco eben. Dabei gibt es drei Kanäle, je nachdem, welcher eingestellt ist, leuchtet der Kopfhörer in einer anderen Farbe, sodass man sehen kann, was die Mittänzer so hören. „Ein Riesenspaß – auch für Zuschauer“, freut sich Amtmann.



Lauter zugehen als vor dem neuen Gasteig dürfte es in der Nacht in allen anderen Spielstätten. Mit dabei sind unter anderem das Münchner Künstlerhaus, das Lost Weekend, das Park Café oder die Glockenbachwerkstatt.



Und natürlich – das Markenzeichen der Langen Nacht der Musik – laden auch viele Institutionen zu Konzerten, die man sonst nicht auf den ersten Blick mit Livemusik verbindet. In der Stadtsparkasse im Tal spielen die Münchner Symphoniker, in der Alten Rotation im Pressehaus – der Heimat von Münchner Merkur und tz – im Müllerschen Volksbad, in Konsulaten, Museen, Kirchen und Hotelbars können sich Gäste von Bands aus unterschiedlichen Musikrichtungen mitreißen lassen. „Das ist das tolle an der Langen Nacht der Musik: Es ist eine Nacht, in der man sich treiben lässt und Sachen und Musikstile entdeckt, die man sonst vielleicht nicht wahrgenommen hätte“, freut sich Boppert.



Die Fat Cat kann an der Langen Nacht der Musik nicht teilnehmen

Anders als ursprünglich geplant, wird eine Spielstätte wohl ausfallen: Die Zwischennutzung des alten Gasteig, die Fat Cat. „Die Fat Cat kann leider nicht mitmachen, weil sie aus produktionstechnischen Gründen keinen sauberen Ablauf garantieren könnte“, sagt Boppert.



Sollte es zu weiteren kurzfristigen Änderungen im Programm kommen, empfiehlt Boppert, die Webseite der Langen Nacht der Musik und die Social Media Kanäle im Blick zu behalten.



Shuttlebusse sorgen in der Langen Nacht für den Transport

Für den Transport zwischen den Veranstaltungsorten sorgen Busse der MVG. Vier verschiedene Touren wurden dafür eingerichtet, die Shuttlebusse fahren von 19.30 bis 2 Uhr im 10-Minuten-Takt. Startpunkt aller Touren ist der Odeonsplatz.

Das Ticket, beziehungsweise Bändchen, für die Shuttlebusse und alle Spielstätten der Langen Nacht kostet 20 Euro. Zu kaufen ist es am 6. Mai ab 13 Uhr im Kassenzelt am Odeonsplatz, abends in allen Locations oder schon vorher bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.