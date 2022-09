Plastik-Paradies in München: Neuer Lego-Laden öffnet heute

Baustein-Bosse: Stefan Kreuzer und Karin Pascha von Lego vorm Rathaus-Modell im neuen Laden. © Markus Götzfried

Sehenswürdigkeiten aus Bayern und München, Stein für Stein liebevoll zusammengesetzt: Das und mehr gibt es im neuen Lego-Laden in der Fußgängerzone zu bewundern.

München - Nur ein paar Schritte vom politischen Herz Münchens entfernt gibt’s unser Rathaus jetzt plötzlich ein zweites Mal. Bloß dass es von 85 Metern Höhe auf knapp Übermannsgröße geschrumpft ist und aus Bausteinen besteht. Denn: Hier, an der Kaufingerstraße 9, ist der größte Lego-Laden Deutschlands entstanden. Morgen macht das Geschäft auf. Unsere Zeitung hat vorab schon mal einen Blick hinter die (noch abgeklebten) Schaufenster geworfen, um zu sehen, was die Münchner so erwartet.

Neuschwanstein aus Lego-Steinen

Der Laden erstreckt sich über zwei Stockwerke. Bei der Einrichtung haben sich die Mitarbeiter vor allem von bayerischer Tradition und Münchner Wahrzeichen inspirieren lassen. Die Legowelt ist ausgestattet mit 3-D-Modellen, die beispielsweise einen Trachtler in Lederhose und mit Brezn in der Hand zeigen. Darüber hinaus entdeckt man ein Alpenpanorama an der Wand und ein Bild von Schloss Neuschwanstein – selbstverständlich aus Lego-Steinen gebaut.



Diese Deko ist unverkäuflich – aber wer was mitnehmen will, wird sicher fündig. Von kleinen Mickey-Mouse-Figuren über Van-Gogh-Bilder bis hin zu Modell-Autos von Porsche gibt’s nichts, was es nicht gibt. Besonders stolz sind die Lego-Leute aber auf einen 3-D-Drucker: An dieser Mini-Figuren-Fabrik kann man sich seine eigene Lego-Figur machen lassen. Maria Greif

