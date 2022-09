Tödlicher Unfall in München: Radfahrer (25) stirbt bei Zusammenstoß mit Lkw am Lenbachplatz - neue Details

Von: Katarina Amtmann

Am Lenbachplatz kam es zu einem tödlichen Unfall. © privat

Kurz vor 6 Uhr hat sich in München ein tödlicher Unfall ereignet. Ein Radfahrer kam bei einer Kollision mit einem Lkw ums Leben.

Update von 12.30 Uhr: Am Freitagvormittag kam es am Lenbachplatz in München zu einem tödlichen Unfall (siehe Erstmeldung). Die Polizei hat nun weitere Details zum Hergang veröffentlicht: Gegen 05:35 Uhr führ ein 55-Jähriger, mit Wohnsitz im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, mit einem Lkw den Lenbachplatz in Richtung Maximiliansplatz und bog an der Kreuzung zur Pacellistraße nach rechts in diese ab. Zeitgleich befuhr ein 25-Jähriger, mit Wohnsitz in München, mit einem Fahrrad den Lenbachplatz ebenfalls in Richtung Maximiliansplatz und nutzte hierzu den in Fahrtrichtung rechts neben der Fahrbahn befindlichen Radweg.

Tödlicher Unfall in München: Radfahrer (25) stirbt bei Zusammenstoß mit Lkw am Lenbachplatz

Nach aktuellem Ermittlungsstand beabsichtigte der 25-Jährige die Kreuzung zur Pacellistraße in gerader Richtung zu überqueren. Im Rahmen des Abbiegevorgangs des Lkw kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer, welcher dadurch tödlich verletzt wurde. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Unfallursache, werden durch das Unfallkommando der Münchner Verkehrspolizei geführt.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

Update von 9.26 Uhr: Bei dem verstorbenen Radfahrer handelt es sich nach Informationen der dpa um einen 25-Jährigen. Der 55 Jahre alte Lastwagenfahrer sei am Freitagmorgen in die gleiche Richtung wie der Radler gefahren und an einer Kreuzung abgebogen, teilte ein Polizeisprecher mit. Dabei kam es zum Zusammenstoß.

Erstmeldung vom 16. September 2022

München – Am heutigen Freitag (16. September) hat sich am Lenbachplatz in München um kurz vor 6 Uhr ein tödlicher Unfall ereignet. Ein Radfahrer ist dabei mit einem Lkw kollidiert und tödlich verletzt worden.

München: Radfahrer stirbt bei Unfall mit Lkw am Lenbachplatz

Zum Geschlecht des Opfers hat die Polizei noch keine Angaben gemacht, weil noch Angehörige verständigt werden müssen. Weitere Informationen folgen. (kam)

