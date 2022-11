„Spiele nur, wenn es hohen Jackpot gibt“: Münchner ist frischgebackener Millionär - was er sich jetzt gönnt

Von: Lukas Schierlinger

Beim Eurojackpot hat ein 28-Jähriger aus München mächtig abgeräumt. © Mari Lehtisalo

Für einen Mann aus München hat sich ein lange gehegter Traum erfüllt. Er weiß bereits, was er mit seinem Eurojackpot-Gewinn anstellen wird.

München - Was wäre, wenn ich mal richtig viel Geld gewinnen würde? Diese Frage stellte sich ein 28-jähriger Mann aus München schon längere Zeit. Ein Eigenheim sowie eine Immobilie für die Oma waren ihm in den Sinn gekommen. Jetzt kann der 28-Jährige konkreter werden. Bei der internationalen Eurojackpot-Lotterie gewann er am letzten Dienstag (8. November) 1.209.751,50 Euro.

Mann aus München räumt ab: „Spiele immer nur, wenn es hohen Jackpot gibt“

„Ich spiele immer nur dann mit, wenn es einen hohen Jackpot gibt“, wird der frisch gebackene Millionär in einer Pressemitteilung von Lotto Bayern zitiert – und der war beim Eurojackpot mit der Maximalsumme von 120 Millionen Euro in der ersten Gewinnklasse (5 Richtige + 2 richtige Eurozahlen) bis an den Rand gefüllt. Die höchste Gewinnkategorie verfehlte der Angestellte denkbar knapp, weil er nur eine Eurozahl richtig getippt hatte.

„Die Gewinnzahlen habe ich im Internet mit meinen Tipps verglichen. Eine nach der anderen war richtig. Bis auf die letzte Eurozahl. Vor lauter Nervosität habe ich aber meinen Vater gebeten, alles nochmal zu prüfen“, berichtet der Münchner lächelnd.

Eurojackpot-Gewinner aus München will sich zuerst eine „hochwertige Uhr“ gönnen

Seitdem der Papa den Millionengewinn bestätigt hatte, macht sich der junge Millionär daran, seinen Traum zu leben. „Eine hochwertige Uhr“, will er sich als erstes gönnen. Reisen stehen auf seiner To-do-Liste ebenfalls ganz weit oben. Der Großteil des Gewinns soll aber angelegt werden.

Seinen Spielauftrag hatte der Glückspilz mit zufällig angekreuzten Gewinnzahlen für zwei Ziehungen abgegeben und dafür 16,50 Euro inklusive Bearbeitungsgebühr investiert.

