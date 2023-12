Mitten in der Stadt: Mann bleibt in öffentlichem Aufzug stecken - Feuerwehr wählt „letzte Maßnahme“

Von: Lucas Sauter Orengo

Drucken Teilen

Ein schwieriger Einsatz für die Feuerwehr München in der Poccistraße. © Berufsfeuerwehr München

Insgesamt eine Stunde war ein Mann in einem Aufzug an der Poccistraße gefangen, ehe die Feuerwehr ihn befreien konnte.

München - Diese Stunde seines Lebens wird er wohl so schnell nicht vergessen: Ein technischer Defekt in einem Aufzug in der Poccistraße führte am Dienstagabend zu einer komplizierten Rettungsaktion, bei der ein 70-jähriger Mann befreit wurde.

Mitten in der Stadt: Mann bleibt in Aufzug stecken - Feuerwehr wählt „letzte Maßnahme“

Die Feuerwehr berichtet von einem nicht ganz leichten Einsatz: Die Schwierigkeiten begannen, als die Aufzugskabine stecken blieb und die üblichen Rettungsmaßnahmen nicht griffen. Die Bremse wurde gelöst, um die Kabine nach unten zu bewegen, doch aufgrund ihres geringen Gewichts blieb sie stecken. Die Helfer entschlossen sich, das gesamte Löschfahrzeug zu entladen und spezielle Geräte auf das Dach der Kabine zu legen, um mehr Gewicht zu erzeugen. Dieser Versuch brachte jedoch nicht den erhofften Erfolg.

Mann aus Aufzug in München befreit - Feuerwehr wählt „letzte Maßnahme“

Als „letzte Maßnahme“, so der Wortlaut des offiziellen Berichts der Münchner Feuerwehr, wurde ein Mehrzweckzug eingesetzt, um die Aufzugskabine behutsam um etwa 40 zentimeter anzuheben. Dieses entscheidende Manöver ermöglichte es schließlich, den 70-jährigen Mann sicher aus der Kabine zu befreien. Die gesamte Rettungsaktion dauerte über eine Stunde. Nach einer kurzen medizinischen Untersuchung konnte der Mann seinen geplanten Weg fortsetzen. Nach dem Vorfall wurde der Aufzug vorübergehend außer Betrieb genommen. Die zuständige Aufzugsfirma arbeitet bereits an der Behebung des Defekts.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie tz.de/muenchen ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Lucas Sauter Orengo sorgfältig überprüft.