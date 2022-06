Münchner missbraucht Mädchen (7) in Park - ihre Mutter erwischt ihn am Tatort und stellt ihn zur Rede

In München ist ein Mädchen (7) in einem Park von einem Mann missbraucht worden. © Annette Riedl

Schreckliche Tat in München: Ein 64-Jähriger hat in einem Park zwei Kinder belästigt. Ein Mädchen missbrauchte er sexuell.

München - Am Dienstag gegen 18.15 Uhr befanden sich zwei siebenjährige Kinder mit Wohnsitzen in München im Bereich einer Parkanlage in Zamdorf. Das berichtet die Polizei München.

Ein zunächst unbekannter Mann näherte sich den Kindern und verwickelte sie in ein Gespräch. Im weiteren Verlauf führte er sexuelle Handlungen an einem Mädchen durch. Als die Mutter eines der Kinder diese abholen wollte, berichteten die Kinder von dem Übergriff. Die Mutter stellte den Mann sofort zur Rede und erstattete im Anschluss Anzeige bei der Polizei.

München: Mann führt sexuelle Handlungen an Mädchen durch - Anzeige

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen und die weiteren Ermittlungen des Kommissariats 17 führten zu einem 64-Jährigen mit Wohnsitz in München. Dieser konnte an seinem Wohnort angetroffen und festgenommen werden. Bei der anschließend durchgeführten Wohnungsdurchsuchung wurden potentielle Beweismittel sichergestellt.

München: Mädchen von Mann in Park missbraucht - Polizei ermittelt

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der 64-Jährige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Seitens des Kommissariats 17 und der örtlich zuständigen Polizeiinspektion wurden bereits erste präventivpolizeiliche Maßnahmen veranlasst, weitere Maßnahmen werden geprüft.

Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren auf Grund des sexuellen Missbrauchs von Kindern eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen führt weiterhin das Kommissariat 17 (Bekämpfung der sexualisierten Gewalt gegen Kinder).

