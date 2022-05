Mann mit Wolfsmaske vergewaltigt Schülerin: BGH kippt Münchner Urteil - Prozess wird neu aufgerollt

Von: Andreas Thieme

Teilen

Ein Mann mit einer Wolfsmaske zerrte ein Mädchen in ein Gebüsch und vergewaltigte das Kind. © Wera Engelhardt/dpa

Dieser Fall sorgte für Entsetzen: In München zerrte ein 45-Jähriger eine Schülerin ins Gebüsch und vergewaltigte sie. Später fand die Polizei eine Wolfsmaske. Weil das Urteil in München Fehler enthielt, muss der Prozess jetzt neu verhandelt werden.

München - Sensation im Prozess um den Wolfsmasken-Vergewaltiger: Der Bundesgerichtshof hat das Urteil gegen Christoph K. (45) gekippt. Er hatte gestanden, im Juni 2019 eine Schülerin in Obergiesing-Fasangarten ins Gebüsch gezerrt und vergewaltigt zu haben. Das Landgericht verurteilte den Elektriker deshalb zu zwölf Jahren und ordnete auch die Sicherungsverwahrung an, weil K. als Sexualtäter bereits einschlägig vorbestraft war.

Das Urteil bedeutete für Christoph K.: Er wird auf unbestimmte Zeit in der Psychiatrie untergebracht. Im Klartext also: weggesperrt. Dagegen hatte sein Anwalt Adam Ahmed aber Revision eingelegt. Und erhielt von den höchsten deutschen Richtern nun Recht.

München: Prozess um Vergewaltigung mit einer Wolfsmaske muss wiederholt werden

Laut Beschluss vom 22. März bleibt zwar der Schuldspruch gegen Christoph K. bestehen: Er ist schuldig des schweren sexuellen Missbrauchs an einem Kind. Neu verhandelt werden muss aber der Rechtsfolgenausspruch, also die konkrete Strafe, die K. dafür erhalten soll. Dazu wird der Prozess an eine andere Jugendschutzkammer des Münchner Landgerichts verwiesen.

Christoph K. (45, verdeckt) war einschlägig vorbestraft. Links neben igm sein Anwalt Adam Ahmed © Sven Hoppe/dpa

Der Schuldspruch aus München weise zwar „keine Rechtsfehler zum Nachteil des Angeklagten“ auf, heißt es in dem BGH-Beschluss, der unserer Redaktion vorliegt. Der Strafausspruch hingegen begegne „durchgreifenden rechtlichen Bedenken, da das Landgericht bei der Festsetzung der Freiheitsstrafe nicht erörtert hat, dass gegen den Angeklagten zugleich Unterbringung in der Sicherungsverwahrung angeordnet ist.“

Prozess in München: Bundesgerichtshof hebt Urteil vom Landgericht auf

Entscheidend sei die „Wechselwirkung zwischen der verhängten Strafe und einer Maßregel der Besserung und Sicherung“, die Strafhöhe könne dadurch beeinflusst werden. Aber: „Beide Sanktionen müssen nicht nur einzeln, sondern auch zusammen angemessen sein.“ Der BGH könne nicht ausschließen, „dass due Jugendschutzkammer bei rechtsfehlerfreier Würdigung zu einer niedrigeren Freiheitsstrafe gelangt wäre.“

Am Münchner Landgericht waren die Richter zunächst davon ausgegangen, Christoph K. sei voll schuldfähig. Laut Bundesgerichtshof aber eine fehlerhafte Einschätzung, die Verteidiger Adam Ahmed rügte, zumal Christoph K. seit Jahren in therapeutischer Behandlung war. Kurz vor der folgenschweren Vergewaltigungs-Tat hatte er sich bereits in der letzten Lockerungsstufe befunden, lebte in einer therapeutischen Wohngemeinschaft und durfte selbstständig zur Arbeit fahren. Auf dem Weg dorthin sah er die Schülerin in der S-Bahn und verfolgte sie, nachdem sie ausgestiegen war.

Auch interessant