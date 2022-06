Mann sperrt sich stundenlang in Hotel-Klo ein: Mitarbeiter und Polizisten attackiert er mit einer Metallkette

Ein Mann hat sich in München in eine Hotel-Toilette eingesperrt.

In München hat sich ein Mann geweigert, die Toilette eines Hotels zu verlassen. Wer ihm zu nahe kam, wurde attackiert.

München - Wie die Polizei München mitteilt, kam es am Montag, kurz nach Mitternacht, zu einer kuriosen Szene in einem Münchner Hotel. Demnach betrat ein zunächst Unbekannter das Hotel im Stadtteil Haidhausen und ging dort auf die Toilette. Er sperrte sich in die Toilettenkabine ein.

München: Mann sperrt sich in Hotel-Klo ein

Ein Angestellter des Hotels (23) in München* bemerkte den Mann und forderte ihn auf zu gehen. Als er in die Nähe der Toilette trat, schlug der Mann mit einer Metallkette nach ihm, traf ihn aber nicht. Auch einen anderen Hotelmitarbeiter (40) attackierte er auf diese Weise, der Mann wurde nicht verletzt.

Nach über zwei Stunden riefen die beiden Hotelmitarbeiter die Polizei, weil der Mann das Hotel immer noch nicht verlassen hatte. Auch auf Ansprache der eingesetzten Polizeibeamten reagierte der Mann zunächst nicht. Als ein 28-jähriger Polizeibeamter sich von oben einen Überblick über die Situation in der Toilettenkabine verschaffen wollte, schlug der Mann auch nach diesem mit der Metallkette, verfehlte ihn hierbei jedoch.

Münchner Hotel: Polizei holt ungebetenen Gast aus Toilette

In der Folge wurde die Tür der Kabine geöffnet und der 57-jährige Tatverdächtige konnte festgenommen werden. Der 57-Jährige wurde wegen mehrerer Fälle der versuchten gefährlichen Körperverletzung, eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Hausfriedensbruchs angezeigt. Der Tatverdächtige wird im Verlauf des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Das Kommissariat 26 (u.a. Körperverletzungsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

