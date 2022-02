Mann stürzt in acht Meter tiefe Baugrube - Feuerwehr befreit ihn mit Baukran aus Schacht

Von: Tanja Kipke

Teilen

Die Feuerwehr München konnte den Mann schnell lokalisieren. © Berufsfeuerwehr München

Bei einem Unfall auf einer Münchner Baustelle wurde ein Mann am Dienstag schwer verletzt. Er stürzte in eine Baugrube und musste aus einem Schacht befreit werden.

München - „Arbeitskolleginnen und -kollegen beobachteten, wie der 30-Jährige plötzlich über eine Betonkante schritt und in die Tiefe fiel“, beschreibt die Münchner Feuerwehr den Vorfall. Der Unfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr am Dienstag (22. Februar). Der Mann sei in eine acht Meter tiefe Baugrube gefallen und dadurch schwer verletzt worden. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit 30 Mann an.

Auf Münchner Baustelle: Feuerwehr befreit Mann aus acht Meter tiefer Baugrube

Am Unfallort konnten die Einsatzkräfte durch eine gute Einweisung den Mann schnell finden und medizinisch erstversorgen. „Mit dem Baukran und einer Schleifkorbtrage befreiten sie den Patienten aus dem etwa einen Meter breiten Schacht“, heißt es im Bericht weiter. Der Rettungsdienst brachte den schwer Verletzten umgehend in einen Münchner Schockraum. Zum genauen Unfallhergang ermittelt jetzt die Polizei.

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.