Nach Crash ein Pflegefall: Münchner wartet seit Jahren auf Schmerzensgeld - selbst Richterin entsetzt

Von: Andreas Thieme

Michael Tröger mit seiner Betreuerin Michaela Böhnlein: Der 60-Jährige hat Schmerzen und ist ein Pflegefall © Sigi Jantz

Ein Unfall hat das Leben von Michael Tröger komplett verändert - Schmerzensgeld würde vieles erleichtern. Doch die Versicherung der Unfallverursacherin stellt sich quer - seit acht Jahren.

München - Das Sprechen macht ihm Mühe, Michael Tröger (60) kann weder ohne fremde Hilfe gehen noch leben: Er ist schwerbehindert. Täglich ist der Münchner auf drei Pflegekräfte angewiesen, seit ihm 2014 eine Autofahrerin in der Breisacher Straße in München* die Vorfahrt nahm.

„Doch Schmerzensgeld habe ich bis heute nicht bekommen“, sagt der Rentner. Denn die Versicherung zahlt nicht – seit mittlerweile acht Jahren! Ein Skandal, der jetzt das Landgericht beschäftigt. Dort klagt Tröger mithilfe seiner Anwältin und Betreuerin Michaela Böhnlein (56): „Wir fordern 500.000 Euro.“ Schadensersatz und Schmerzensgeld.

München: Mann sitzt seit Unfall im Rollstuhl - Versicherung weigert sich, Schmerzensgeld zu zahlen

Früher war Tröger Pharmazeutisch-technischer Assistent im Klinikum rechts der Isar – dort retteten ihm seine Kollegen nach dem Unfall das Leben. Durch den Aufprall hatte er Knochenbrüche, Organ- und massive Hirnschäden erlitten. Bis heute sitzt der 60-Jährige im Rollstuhl.

Ein Schicksal, das auch Richterin Tamara Karpf bewegt. Sie rügte am Freitag die Zahlungsmoral: „Auf was wartet eigentlich die Beklagte? Sie könnte jeden Monat etwas zahlen. Dieses Verhalten ist nicht nachzuvollziehen.“ Die Schuld ist eindeutig belegt – doch bisher wurde nie geklärt, wie viel die Frau an Tröger zahlen muss. Er erhielt nach dem Unfall zwar einen Vorschuss über 50.000 Euro für die Behandlungskosten. Doch für das Schmerzensgeld bot die Versicherung nur 250.000 Euro.

Münchner seit Unfall Pflegefall: Versicherung fordert immer neue Gutachten an

Bis 2019 suchte Böhnlein eine Einigung, dann reichte sie Klage ein. „Sie versuchen es offenkundig mit einer Verzögerungstaktik. Immer wieder wurden Termine verschoben und Gutachten angefordert, die wir alle geliefert haben–mehr als 20 Stück.“ Richterin Karpf schlug am Freitag vor, die Versicherung solle 200.000 Euro Schmerzensgeld plus monatlich 500 Euro zahlen. Weitere Ansprüche klärt ein neuer Gutachter.

Entweder die Versicherung stimmt bis zum 1. Juli zu oder es kommt zum Urteil. Und Michael Tröger? Er muss wohl dauerhaft in die Klinik. „Ich habe täglich Schmerzen und stoße leider unkontrollierte Schreie aus – auch nachts.“

