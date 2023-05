„Massive kriminelle Energie“: Jugendbande schoss auf 17-Jährigen in Milbertshofen

Von: Andreas Thieme

Der Haupttäter der Jugendbande muss mehr als sechs Jahre ins Gefängnis © SIGI JANTZ

Eine vierköpfige Bande hat einen 17-Jährigen in Milbertshofen überfallen und angeschossen - er überlebte nur knapp. Die Gewalttäter müssen jetzt lange hinter Gitter.

München - Maskiert und bewaffnet drangen sie in seine Wohnung – dann löste sich ein Schuss. Mit schwersten inneren Verletzungen musste ein 17-Jähriger in Milbertshofen im Januar 2022 notoperiert werden. Er überlebte nur mit viel Glück.

Seine Peiniger hingegen wurden nun hart bestraft. Seit Januar, genau ein Jahr nach der Tat, standen sie wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung vor Gericht. Nach 17 Verhandlungstagen ist seit gestern klar: Alle vier Mitglieder der Bande müssen ins Gefängnis.



München: Brutale Bande schoss 17-Jährigen in den Bauch

„Massive kriminelle Energie“ warf die Jugendkammer den vier Angeklagten vor. Sie hätten den späteren Geschädigten in einer Wohnung in Milbertshofen mit einer scharfen Schusswaffe sowie Metallstangen überfallen. „Einer der Angeklagten, der sich bereits zuvor in der Wohnung aufgehalten hatte, habe den anderen die Wohnungstüre geöffnet“, sagt Gerichtssprecher Dr. Laurent Lafleur.

Anschließend hätten die Angeklagten gemeinsam mit den Metallstangen auf den Geschädigten eingeprügelt. Ohne Absprache mit den übrigen Mitgliedern hätte der 17-jährige Bandenchef eine Waffe gezückt und plötzlich geschossen. Durch die Kugel wurde der Darm des 17-Jährigen durchschlagen.



Prozess in München: Landgericht verhängt jahrelange Haftstrafen

Schon kurz zuvor hatten die übrigen drei Komplizen dem Opfer 80 Gramm Kokain abgenommen und für sich behalten. „Das Motiv für diesen brutalen Überfall sei eine vorangegangene Körperverletzung durch den jetzigen Geschädigten zu Lasten eines Bekannten der Angeklagten, aber auch schlicht der Wunsch, an 80 Gramm Kokain zu kommen, gewesen“, sagt Lafleur.



Der Schuss sei spontan nach einer provozierenden Äußerung des Geschädigten abgegeben worden. Sechs Jahre und drei Monate Jugendhaft kassierte der Schütze dafür, seine Komplizen müssen bis zu fünf Jahre in den Knast.