Münchner Moderator zeigt „McMenü, bevor es McDonald's gab" - doch Frevel-Frage zu Leberkas sorgt für Entsetzen

Mit dem „McMenü, bevor es McDonald‘s gab“ begeistert ein Münchner Moderator die Leberkas-Fans - doch eine Rückfrage sorgt für Entsetzen.

München - Was gehört zum echten Münchner Lebensgefühl im Sommer? Ein Fließgewässer ziemlich sicher, sei es die Isar oder der Eisbach. Und natürlich darf auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen. Soll es eines der vielen Cola-Mix-Sorten (landläufig „Spezi“) sein? Oder ein Weißbier? Und dazu Würstel oder ein gschmackiges Steak vom Grill?

Münchner Moderator zeigt „McMenü, bevor es McDonald‘s gab“

Felix Rick hat seine ideale Kombination gefunden. Der Münchner ist Moderator beim Games-Kanal „Insert Coin“ - und offensichtlich ein Feinschmecker, den die einfachen Dinge begeistern. Bei Twitter teilte er ein Foto mit der Beschreibung „Das McMenü, bevor es McDonald‘s gab.“ Zu sehen ist eine Flasche Helles neben einer Leberkassemmel. Offensichtlich sein bayerisches Traum-Menü.

Den anderen Twitter-Nutzern scheint es zu gefallen - hunderte Likes gab‘s für das Foto. Und Kommentare wie „Nur der Anblick zaubert mir den Geschmack in meiner Gosch.“ Doch ein paar scheinen auch zu fremdeln mit dem Speiseplan. Und stellen Rückfragen. „Heißt das in Bayern eigentlich Leberkäse oder Fleischkäse?“, will einer wissen. Und Rick antwortet mit Klartext: „Leberkas. Wie sind hier ja schließlich keine Banausen.“

Butter auf die Leberkassemmel? Moderator reagiert empört auf die Frage

Für größeres Entsetzen beim Münchner Moderator sorgt eine Rückfrage: „Die Frage ist, noch mit zusätzlicher Butter auf dem Brötchen? Und evtl. mit süßem Senf?“ Wie bitte? Butter auf der Leberkassemmel? Wie kommt man auf so was? Da wundert sich auch Rick, der mit einem Qualmender-Kopf-Emoji schreibt: „Zusätzlich Butter? Bei warmem Leberkas? Das hab ich echt noch nie gehört. Ich bin ganz klar Team süßer Senf.“

Mittelscharfer Senf ist in Bayern auch noch einigermaßen gängig, übrigens. Auch wenn das nicht alle so eng sehen. „Darf man auch gern mit scharfem Senf. Dieses süßer Senf-Gatekeeping von der Leberkas-Elite ist nur toxic bavarianity“, schreibt einer. Wegen einer Ladung Ketchup auf einer Leberkassemmel ist jedenfalls schon mal eine Online-Diskussion binnen einer Stunde eskaliert.

Ein anderer Nutzer stimmt ein Loblied auf die Leberkassemmel an: „Und auch heute noch besser als jeder Burger. Semmel, Leberkäse (oder Wiegebraten wie es bei uns heißt) und ne fette Schicht Senf dazwischen. Geht jederzeit.“ Auf McDonald‘s kann der Mann wohl bestens verzichten.

Ein Leberkas-Gourmet hat beim Anblick des Fotos dann noch was zu meckern: „Ich find ja schon, dass das Brötchen-/Fleischkäse-Verhältnis da echt zu wünschen übrig lässt. Ansonsten aber Prost!“ Aber der Nutzer hat da vermutlich diesen Anblick einer Leberkassemmel nicht gesehen - sonst hätte er wirklich Anlass zur Kritik. (lin)