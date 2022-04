Messer-Kampf in Münchner Altstadt: 27-Jährige läuft blutüberströmt aus Haus - Mann stirbt im Krankenhaus

Von: Nadja Hoffmann

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. © Oberhuber

Schon wieder! Am Nachmittag ist es in der Sendlinger Straße zu einer Messerstecherei gekommen. Zwei Personen wurden dabei nach Polizeiangaben verletzt.

Messer-Angriff auf der Sendlinger Straße in München: Die Polizei musste am Donnerstagnachmittag (21. April) zu einem Großeinsatz ausrücken.

Nach erstem Stand der Dinge handelt es sich bei den Beteiligten um eine Frau (27) und einen Mann (45).

Update vom 21. April, 21.45 Uhr: Am Donnerstagabend bestätigte dann ein Polizeisprecher, dass der 45-Jährige im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen sei.

Messer-Angriff in Münchner Altstadt: Zwei Personen verletzt

Update vom 21. April, 16.35 Uhr: Der Großeinsatz der Polizei wurde ausgelöst, nachdem eine Frau blutverschmiert aus dem Haus mit der Nummer 18 gerannt ist. Bei sich hatte sie ein Messer. Augenzeugen riefen daraufhin die Polizei. Wie es aus dem Präsidium heißt, wurde bei der Messerstecherei auch ein Mann verletzt. Das Alter der Beteiligten - sie 27, er 45 Jahre alt - bestätigten die Beamten vorerst nicht. Ob der Mann der Angreifer war oder das Opfer, ließ sich kurz nach der Bluttat noch nicht sagen. Der Bereich vor dem Tatort wurde abgesperrt. Passanten sahen Beamte in Schutzausrüstung, etwa in einem Kettenhemd. Zudem waren sie schwer bewaffnet. Auf dem Bürgersteig: Blutflecken! Bilder, die an diesem sonnigen Nachmittag auf der Flaniermeile schockierten.

Erstmeldung vom 21. April 2022

München - Mitten in der Altstadt ist am Donnerstagnachmittag erneut die Gewalt eskaliert. Wie es nach Angaben der Polizei heißt, ist es dort zu einem Messer-Angriff gekommen. Dabei wurden gegen 14.40 Uhr zwei Personen verletzt. Die Polizei, die mit einem Großaufgebot vor Ort ist, hat den Bereich rund um die Sendlinger Straße 18 abgesperrt.

Vierte Messerstecherei in einem Monat

Bislang ist unklar, ob die Vorfälle in Zusammenhang mit den anderen Messerstecherei stecht, zu denen es in jüngster Zeit in München gekommen ist. Am 10. April wurde ein Somalier (25) am Stachus von einem Unbekannten erstochen. In der Woche zuvor ist ein Streit zwischen zwei Großfamilien in der Maximilianstraße völlig aus dem Ruder gelaufen. Die Männer gingen mit Macheten und Messern aufeinander los. Am 14. März starb ein Iraker (18), nachdem es am Korbinianplatz zu einer Messerstecherei gekommen ist.