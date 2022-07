Münchens miesester Betrüger! 45-Jähriger soll als falscher Polizist Senioren abgezockt haben: „Dreiste Masche“

Von: Andreas Thieme

Erkan A. (45, links) soll in 38 Fällen Senioren abgezockt haben © SIGI JANTZ

Erkan A. (45) steht vor Gericht, weil er Münchner Senioren abgezockt haben soll. Laut Staatsanwaltschaft rief er mehr als 30 Mal teils über 90-Jährige an und gab sich als Polizist aus, der ihre Wertsachen abholen müsse. Jetzt droht dem Immobilienmakler eine lange Haftstrafe.

München - Im richtigen Leben war er Immobilienmakler, aber diese Einkünfte scheinen Erkan A. (45) nicht genügt zu haben. Denn laut Staatsanwaltschaft hatte er sich seit dem 20. Mai 2021 als Falscher Polizist versucht - eine Delikt, das in den vergangenen Jahren jeweils Millionenschäden in München verursacht hatte. Jetzt steht der 45-Jährige vor Gericht. Ihm droht eine lange Haftstrafe.

Als Peter Meier vom Raubdezernat hatte sich Erkan A. gegenüber den Senioren ausgegeben. Insgesamt 38 Rentner soll er laut Anklage per Telefon kontaktiert haben. Die kriminelle Masche: Den älteren Herrschaften wird vorgelogen, dass in ihrer Nähe eingebrochen wurde und einige der Täter geschnappt wurden - angeblich hatte die Täter eine Liste, auf der auch der Name der Senioren ganz oben stand. Nun seien sie in Gefahr, weil noch immer Teile der Einbrecher frei in der Gegend herumlaufen. Klare Sache: So sollen die Senioren geängstigt werden - mit dem Ziel, dass die Betrüger (getarnt als angebliche Polizisten) die Wertsachen der Senioren abholen, die angeblich „gesichert“ werden müssen. Ein fieser Betrug! Denn ihr Geld sehen die Rentner in den allermeisten Fällen nie wieder - und bleiben oft völlig verstört zurück.

Das Besondere an diesem Fall: Normalerweise schnappt die Polizei eher die Abholer der Betrüger-Banden. Während die Bosse in der Türkei sitzen und die Betrugsmasche vom Ausland koordinieren. Doch nun gelang es Justiz und Polizei mit Erkan A. ein mutmaßliches Bandenmitglied der mittleren Ebene zu fassen. Ihm werden insgesamt 38 Taten zur Last gelegt, die er alle innerhalb von nur zehn Tagen begangen haben soll. Und zwar per Telefon!

München: Falsche Polizisten erbeuten teilweise bis zu 500.000 Euro von Senioren

Erfolgreich war Erkan A. aber nicht: In keinem seiner Fälle konnte laut Staatsanwaltschaft Geld erbeutet werden. Ungewöhnlich! Denn in vielen Fällen haben Senioren schon höhere fünfstellige Beträge an Betrüger verloren. In Einzelfällen auch schon 500.000 Euro.

Die Vorwürfe bestreitet Erkan A. über seinen Anwalt Santosh Gupta. Nun soll ein Stimmgutachten klären, ob der Angeklagte wirklich der Anrufer war. Am 15. Juli wird der Prozess fortgesetzt, dann sagen auch die ersten Senioren aus, die angerufen worden waren. Doch sie konnten Betrüger im Gespräch abschütteln - ein Glück!