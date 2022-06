Angst vor dem Miet-Hammer: 7000 Münchner wohl betroffen

Von: Andreas Daschner

Mehr als 7000 Mietern in und um München drohen deutliche Mieterhöhungen. Das jedenfalls hat Rolf Buch, Vorstandschef des Wohnungskonzerns Vonovia, angekündigt.

München - Erst Benzin, Gas und Heizöl, dann die Lebensmittel, und nun auch noch das: „Wenn die Inflation dauerhaft bei vier Prozent liegt, müssen auch die Mieten künftig jährlich dementsprechend ansteigen.“ Das sagte Rolf Buch, Vorstandschef des DAX-Konzerns Vonovia im „Handelsblatt“ vom Mittwoch.

Rund 565 000 Wohnungen hat Vonovia, davon etwa 5500 in München. Im Umland kommen noch einmal knapp 2000 dazu. Bei den Mietern dieser Wohnungen geht nun die Angst vor dem Mietpreisanstieg um. „Ich traue Vonovia eine deutliche Erhöhung zu – und dann wird’s happig“, sagt Franz Obst von der Mietergemeinschaft einer Wohnanlage des Konzerns im Kieferngarten.



Mieterhöhung an die Inflation anpassen - „Geht nur bei Index-Mietverträgen“

Ganz so einfach könne das Unternehmen die Mieterhöhung aber nicht an die Inflation anpassen, weiß Obst. „Das geht nur bei wenigen Verträgen wie bei Index-Mietverträgen.“ Diese sind an den Preisindex gekoppelt. Dennoch lässt Buchs Aussage bei Obst die Alarmglocken schrillen – zumal die Mieten nicht der einzige Faktor sind. „Dazu kommen noch die CO2-Steuer und die steigenden Betriebskosten.“ Obst ist sich sicher: „Das wird zu einem großen Problem werden.“ Und das nicht nur für die Mieter von Vonovia. „Die anderen Vermieter orientieren sich an dem DAX-Konzern.“



Tatsächlich habe Rolf Buch in dem Interview „über die Konsequenzen der Teuerung und wie diese auf die Immobilienbranche im Allgemeinen wirken“ gesprochen, so Vonovia-Sprecher Olaf Frei. Der Vorstandschef habe nur auf die Mechanismen auf dem Mietmarkt hingewiesen. „Das Wachstum der Marktmieten lag in den letzten Jahrzehnten im Durchschnitt nur bei 1,3 Prozent, da die Inflation in diesem Zeitraum nur bei durchschnittlich 1,4 Prozent lag“, sagt Frei.



Inflation Ende April bei acht Prozent - das wirkt sich auch auf die Mieten aus

Ende April sei die Inflation bei acht Prozent gelegen, dies wirke sich nachgelagert auch auf die Mieten aus. „Bei steigenden Preisen für Neubauten werden auch die Neubaumieten steigen, die wiederum in die Mietspiegel einfließen. Eine Konsequenz aus der allgemeinen Teuerung und der steigenden Preise“, sagt Frei. Grundsätzlich sei man bei Mieterhöhungen aber an einen engen rechtlichen Rahmen gebunden.



Den Verweis auf die Inflation kritisiert man beim Mieterverein München. Vonovia habe sich in den zurückliegenden Jahren bei den Erhöhungen immer am Mietspiegel orientiert, sagt Vereinssprecher Volker Rastätter. Dieser sei stärker gestiegen als der Lebenshaltungsindex. Sich jetzt auf die Inflation zu berufen, weil diese nun für das Unternehmen günstiger sei, hält Rastätter nicht für sonderlich fair. Aber spekulative Unternehmen würden immer nach Anlässen suchen, ihren Gewinn zu maximieren.



Franz Obst befürchtet deshalb auch, dass der Konzern seine Möglichkeiten ausschöpfen wird: „Da kommt einiges auf die Vonovia-Mieter zu.“ ANDREAS DASCHNER