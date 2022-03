Mieter-Schock! 69-Jähriger Münchner muss nach 40 Jahren ausziehen - sein Vermieter hat Eigenbedarf angemeldet

Von: Andreas Thieme

Teilen

Hans M. (69) steht zwischen gepackten Kartons in seiner Wohnung - wegen Eigenbedarf des Vermieters muss er bald ausziehen © SIGI JANTZ

Seit 1982 schon wohnt Hans M. (69) in seiner Mietwohnung in Germering. Jetzt der Schock: Sein Vermieter hat Eigenbedarf angemeldet, der Rentner muss ausziehen! Was man in solchen Fällen tun kann, dazu berät der Mieterverein.

München - Das Datum hat Hans M. (69) noch genau im Kopf: Am 1. Juli 1982 ist er in seine Wohnung in der Josef-Kistler- Straße eingezogen, seit fast 40 Jahren ist Germering sein Zuhause. „Hier haben wir unsere zwei Töchter großgezogen“. Doch den Lebensabend mit seiner Frau kann der Rentner nicht mehr in der Wohnung verbringen – denn sein Vermieter hat Eigenbedarf angemeldet.

„Er hat uns mitgeteilt, dass seine Enkelin in unsere Wohnung einziehen möchte.“ Für die Mieter ein Schock! Denn in der Wohnung hat Hans M. mehr als die Hälfte seines Lebens verbracht. „Wir haben uns hier immer sehr wohl gefühlt“, sagt er. „Auch die Lage ist super. Mit einer Bushaltestelle vor der Tür und Geschäften in fußläufiger Entfernung.“ Dazu kommt: Die Wohnung liegt im Erdgeschoss mit Garten – perfekt für Senioren.

Für dreieinhalb Zimmer mit 106 Quadratmetern Wohnfläche hat die Familie zuletzt 963,20 Euro gezahlt, der Tiefgaragen Stellplatz war im Preis inbegriffen. „Vor einem Jahr wurde die Miete zuletzt erhöht“, sagt Hans M. „Vorher war der Preis acht Jahre lang stabil. Wir wären sehr gerne hier wohnen geblieben.“ Doch es hilft nichts: Der Vermieter hat die Wohnung für seine Enkelin vorgesehen.

München: Rentner muss nach 40 Jahren ausziehen - sein Vermieter will die Wohnung für seine eigene Enkelin

Das Gesetz gibt ihm recht: Demnach darf er auf sein Eigentum zugreifen, wenn er möchte – auch, wenn das nach 40 Jahren ist. Vorausgesetzt ist nach § 573 BGB aber ein „berechtigtes Interesse“: Der Vermieter muss also nachweisen, dass er oder ein naher Angehöriger die Wohnung anstatt der Mieter nutzen wird.

„In München ist die Rechtsprechung hier relativ vermieterfreundlich“, sagt Anja Franz vom Mieterverein. Formal ist die Kündigung also wirksam, doch es gibt Aus oder schwer krank, gilt das als triftiger Grund, der den Eigenbedarf aussticht.So wie im Falle eines 89-Jährigen aus Neuperlach, der in seiner Wohnung bleiben durfte (tz berichtete). „Das war einSonderfall“, so Franz. „Aber man hat als Mieter immer die Möglichkeit, Widerspruch gegen die Eigenbedarfskündigung einzulegen.“ Ein Gericht bewertet dann die Zumutbarkeit.

Miete in München: 963,20 Euro für 106 Quadratmeter - „das finden wir woanders nicht“

Immerhin: Wer länger als zehn Jahre Mieter ist, dem gewährt das Gesetz neun Monate Frist bis zum Auszug. Im Fall von Hans M. wird das nicht nötig sein – es gibt ein Happy End. „Da eine Familie im Haus ihr drittes Kind bekommen hat, zieht sie um und der Vermieter hat uns diese Wohnung nun angeboten.“ Doch dazwischen lagen bange Wochen: „Zu einem ähnlichen Preis hätten wir in Germering sicher nichts mehr bekommen“, sagt M. Den neuen Vertrag hat er unterschrieben. „Wir sind froh über diese Lösung.“ Auch, wenn die Miete jetzt auf 1354 Euro steigt.

Lesen Sie auch Kinderzuschlag 2022: Welche Familien haben einen Anspruch auf das Geld? Der Höchstbetrag des Zuschlags für Familien mit geringem Einkommen ist zum 1. Januar um 4 Euro pro Kind und Monat auf 209 Euro gestiegen. Kinderzuschlag 2022: Welche Familien haben einen Anspruch auf das Geld? Wenn das Eigenheim unter einer maroden A45-Brücke steht Die Sperrung der maroden Autobahnbrücke Rahmede an der A45 bei Lüdenscheid trifft die Region mit voller Wucht. Einer, der genau unter der Talbrücke wohnt, ist besonders betroffen: Er und seine Familie sollen weichen. Wenn das Eigenheim unter einer maroden A45-Brücke steht