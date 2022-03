Münchnerin zockte das Sozialamt ab - von der Stütze flog sie lieber in den Urlaub! „Keine Miete mehr gezahlt“

Von: Andreas Thieme

Stefan Biehler (65) hat seine Vermieterin verklagt, weil sie nicht mehr zahlte - und lieber in den Urlaub fuhr © SIGI JANTZ

Eine Münchnerin kassierte monatliche Zahlungen vom Sozialamt, damit sie ihre Miete begleichen kann. Doch das Geld leitete sie nicht etwa an ihren Vermieter weiter - sondern flog rotzfrech in den Urlaub.

München - Einen ganzen Aktenordner hat Stefan Biehler (65) mittlerweile gesammelt. Darin ist der Schriftverkehr seines Rechtsstreits abgeheftet. Denn der Moosacher Vermieter hatte Ärger mit einer Mieterin. „Sie hat mehrere Monate lang einfach keine Miete mehr gezahlt“, sagt Biehler. Das Brisante daran: Die Dame erhielt Unterstützung vom Sozialamt, das ihr Geld für die monatlichen Mietzahlungen überwies.

Doch statt den Betrag dann an den Vermieter zu zahlen, „fuhr die Dame einfach auf Kosten des Sozialamts in den Urlaub“, sagt Biehler. „Ich hatte mich ehrlich gesagt schon gewundert, wie sie das Geld für eine Reise aufbringen kann.“ Doch als die Mietzahlungen Mitte 2018 nicht mehr auf seinem Konto eingingen, war das dann offensichtlich…

Ein klarer Fall von Sozialbetrug! Gegen den sich der Vermieter wehren musste. Seit Februar 2016 lebte die Mieterin in Stefan Biehlers Haus, das er von seinen Eltern geerbt hatte. „Am 3. September 2018 habe ich mit der Entmietung begonnen“, sagt er. Erst im Juni 2019 war der Fall dann abgeschlossen. Dafür musste der Vermieter die Landeshauptstadt verklagen. Um sein Recht durchzusetzen, beauftragte er den Fachanwalt Martin Klimesch.

München: Vermieter klagte die ausstehende Mieter über 6000 Euro von der Stadt ein

Der sagt zum Fall: „Natürlich war es für die Stadt München nicht schön, die Mietschulden an meinen Mandanten zahlen zu müssen. Denn die Zusage zur Übernahme der Mietschulden erfolgte ja aus dem Grund, dass der Mieter in der Wohnung verbleiben kann.“ Und weiter: „So musste die Stadt die Mietschulden von rund 6000 Euro zahlen, obwohl der Mieter im Wege der Räumungsklage aus der Wohnung gekündigt wurde.“

Am Ende also ein teures Unterfangen für das Sozialamt. „Für mich ist es nicht nachvollziehbar, warum die Behörde die Miete nicht direkt an den Vermieter überweist“, sagt Stefan Biehler, der als Immobilienkaufmann arbeitet und jahrzehntelang mit Immobilien gehandelt hat. Erst im Juni 2019 war der Fall mit der Mieterin für ihn abgeschlossen – dafür mit sehenswertem Ergebnis. Denn der Anwalt konnte durchsetzen, dass die Stadt dem Vermieter sowohl die Räumung als auch die Mietschulden zahlenmusste. „Mittlerweile habe ich die Wohnung für Gäste hergerichtet und vermiete sie nicht mehr“, sagt Biehler.