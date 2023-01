Das Milchhäusl ist wieder zu Hause - das sind die Pläne für den Kiosk am Englischen Garten

So laufen die Sanierungsarbeiten

+ © Oliver Bodmer Läuft alles nach Plan: Milchhäusl-Wirt Axel Bansemir braucht mehr Lagerfläche und unterkellert daher das Denkmal am Englischen Garten. © Oliver Bodmer

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sophia Oberhuber schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Das Milchhäusl braucht einen Keller. Für die Baumaßnahmen wurde der Münchner Kult-Kiosk im Englischen Garten aus den Angeln gehoben. Jetzt ist er an seinen ursprünglichen Platz zurückgekehrt.

München - Wer in den vergangenen Monaten von der Universität aus in den Englischen Garten spaziert ist, dem bot sich ein ungewohntes Bild. Denn das stadtbekannte Milchhäusl stand auf der anderen Seite des Weges. Jetzt ist der Kult-Kiosk wieder an seine ursprüngliche Stelle zurückgezogen. Alles wie immer also? Nicht ganz – denn am Denkmal wird noch immer gewerkelt.

Ende Oktober rückte ein Kran an, um den Kiosk an der Veterinärstraße aufzuheben und auf der gegenüberliegenden Freifläche abzustellen. Wirt Axel Bansemir brauchte mehr Lagerfläche. Deshalb sollte der Imbiss unterkellert werden. Da das Haus aber Teil des Denkmals Englischer Garten ist, muss es in seiner Form erhalten bleiben. Für die Zeit der Unterkellerung lagerte es daher auf der Ersatzfläche. „Das Anheben war für mich der spannendste Moment“, sagt Bansemir.

+ Über den Bäumen: Im Oktober vergangenen Jahres hob der Kiosk erstmals ab. © Felix Hörhager

München: Sanierungsarbeiten am Milchhäusl laufen nach Plan

Drei Monate später sind die Bauarbeiten nun schon fortgeschritten. Es laufe soweit alles nach Plan, so der Wirt. Ein Kran hat das Häusl nun wieder an seinen eigentlichen Platz transportiert. „Der Keller und das Haus werden wieder miteinander verheiratet“, erklärt der Wirt. Nun beginnt der Innenausbau des Kellers. Außerdem sollen marode Stellen des Holzhäuschens saniert werden.

Was heute ein Kult-Kiosk ist, war im Jahr 1896 noch ein Geräteschuppen für angrenzende Pferdestallungen. Nach dem Zweiten Weltkrieg nutzte man das Gebäude als Ausgabestelle für Grundnahrungsmittel – wie eben Milch. Seit den 70er-Jahren gibt es dort ein Café. Im Jahr 2003 folgte die Komplettsanierung und das Milchhäusl in der Form, wie sie die Münchner heute kennen, entstand.

Das Milchhäusl im Englischen Garten soll im Frühling wiedereröffnen

Noch befindet sich die Stadt im Winterschlaf, ab dem Frühling zieht es ihre Bewohner dann aber wieder in den Englischen Garten. Zum 1. April soll auch das Milchhäusl fertig saniert und geöffnet sein. Dann ist wirklich wieder alles wie immer.