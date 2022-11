Millionenstrafe für Boateng: Was das Urteil für den Ex-Bayern-Star bedeutet - „Nur die Spitze des Eisbergs“

Prügel-Prozess am Landgericht

Jérôme Boateng zu Beginn des Berufungsprozesses im Gerichtssaal.

Jérôme Boateng (34) wurde am Münchner Landgericht verurteilt: Wegen zweifacher Körperverletzung und Beleidigung gegen seine Ex-Freundin muss der Fußball-Weltmeister nun 1,2 Millionen Euro zahlen. Doch auf ihn warten jetzt noch weitere Probleme.

München - Er ist als Frauenschläger verurteilt - und muss jetzt 1,2 Millionen Euro zahlen: So endete gestern um 19.20 Uhr der Strafprozess gegen Ex-Bayern-Star Jérôme Boateng (34). Nach mehr als neun Stunden Verhandlung bestand für Richter Andreas Forstner „kein Zweifel mehr“, dass Boateng seine frühere Lebensgefährtin im Karibik-Urlaub 2018 massiv beleidigt und mehrfach geschlagen hatte.

Mit hängendem Kopf und finsterer Miene nahm Boateng sein Urteil auf: Er ist jetzt sogar als Schläger vorbestraft. Denn: Das Landgericht verhängte gegen ihn 120 Tagessätze à 10 000 Euro - also doppelt so viel wie in erster Instanz. Das Amtsgericht hatte Boateng im September 2021 noch zu 60 Tagessätzen à 30 000 Euro verdonnert - das Gehalt wurde da noch auf den Tageshöchstsatz geschätzt. Boateng ging in Berufung, sein Prozess wurde am Landgericht wiederholt. Da er bei Olympique Lyon inzwischen „nur noch“ 242 500 Euro monatlich netto verdient, fällt seine Geldstrafe trotz härterem Urteil nun geringer aus.

München: Jérôme Boateng zu 1,2 Millionen Geldstrafe verurteilt - er schlug seine Ex-Freundin

+ Nach seinem Prügel-Urteil verließ Jérôme Boateng am Mittwochabend um 19:30 Uhr das Strafjustizzentrum © SIGI JANTZ

Doch sein Ruf hat kräftig gelitten - das Verfahren wurde zur öffentlichen Schlammschlacht. Boatengs Ex-Freundin belastete den Fußball-Star heftig, angeblich sei Gewalt gegen sie in der Beziehung oft vorgekommen. Seine Anwälte hingegen unterstellten Elif P. (Name geändert) unterstellten sie „eine massive Anzahl an Unwahrheiten“ - angeblich mit dem Ziel, den „Umgang mit den gemeinsamen Kindern zu erstreiten“.

Doch Staatsanwältin Stefanie Eckert hielt dagegen: „Ziel der Verteidigung ist hier nur, schmutzige Wäsche zu waschen“, kritisierte sie. Die Boateng-Seite hätte versucht, die Mutter seiner Zwillinge „durch den Dreck zu ziehen“. Mehrfache, massive Beleidigungen seien „fast an der Tagesordnung“ gewesen. Zudem habe es „etliche gewalt-tätige Übergriffe“ des Fußball-Stars auf die frühere Lebensgefährtin gegeben. Die nun angeklagte Körperverletzung sei „nur die Spitze des Eisbergs“ gewesen, rügte Eckert. So hatte es auch Elif P. geschildert, die mehr als neun Stunden lang aussagen musste.

Prozess in München: Boateng „völlig ausgetickt“- angeblich „pathologisches Gewaltmuster“

Anderthalb Jahre Haft auf Bewährung forderte die Staatsanwältin - dem schloss sich auch die Nebenklage an und rügte Boatengs „überaus gewalttätigen Angriff“, der „aus einem lächerlichen Anlass heraus“ entstanden sei: Beim Kartenspielen sei er „völlig ausgetickt“. Er offenbare „ein pathologisches Gewaltmuster“. Bereits in erster Instanz wurde bekannt, dass Boateng eine Therapie mache mit dem Ziel, „seine Aggressionen in den Griff zu kriegen“.

Was bleibt? Am Ende „ein Abend, der völlig aus dem Ruder gelaufen ist“, bilanzierte Richter Forstner den Prügel-Vorfall. Und daneben verstörende Einblicke in die Beziehung eines Fußball-Stars, der sein Privatleben freiwillig vor Gericht ausbreitete - weil er einen Berufungsprozess wollte, der öffentlich ausgetragen wird. Der Preis: Boateng, 2014 Weltmeister, hat heute nach Aussage seiner Anwälte „keinen einzigen Werbepartner mehr“ - und bleibt ein verurteilter Frauenschläger.