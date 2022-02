Mit 14 Stichen! Münchner stach seine Freundin nieder, weil sie sich trennen wollte - „Akute Lebensgefahr“

Von: Andreas Thieme

Alban H. (39, li.) wurde vom Landgerichts München I wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren verurteilt. © SIGI JANTZ

Mordmotiv: Eifersucht! Das Landgericht München I. verurteilte Alban H. (39) zu insgesamt 14 Jahren Haft, weil er seine Freundin niedergestochen hat. Wegen versuchten Mordes muss er nun 14 Jahre ins Gefängnis.

München - Dieses Urteil spricht Bände! Das Schwurgericht (2. Strafkammer) des Landgerichts München I hat den Angeklagten Alban H. (39) wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Er muss insgesamt 14 Jahre ins Gefängnis, weil er seine Freundin töten wollte. Rasend vor Eifersucht stach er 14 Mal auf sie ein, nachdem sie sich trennen wollte. Nun muss er 14 Jahre ins Gefängnis.

Zur Überzeugung des Schwurgerichts hatte der Angeklagte seine ehemalige Lebensgefährtin vor ihrem Wohnanwesen abgepasst und ihr dann ohne Vorwarnung in kurzer zeitlicher Abfolge insgesamt mindestens zehn wuchtige Messerstiche in Kopf, Hals, Brust und Bauch versetzt, um sie zu töten. „Die Kammer stellte fest, dass der Angeklagte verärgert darüber gewesen sei, dass die Geschädigte die Beziehung zu ihm beendet hatte und zudem in einem kurz vor der Tat durchgeführten Strafverfahren zu seinen Lasten ausgesagt hatte“, sagt Pressesprecher Laurent Lafleur.

München: 39-Jähriger stach seine Frau aus Eifersucht nieder - Urteil: 14 Jahre Haft!

Der Angeklagte sei nach den Feststellungen des Schwurgerichts vorübergehend durch das mutige Einschreiten eines Passanten von der weiteren Tatausführung abgehalten worden, hatte aber erneut auf die Geschädigte eingestochen, als der Passant sich kurzzeitig entfernte, um die Polizei zu rufen.

Lafleur: „Die Geschädigte wurde sodann mit insgesamt 14 Stichverletzungen sowie Brüchen des Gesichtsschädels von ihrem herbeigeeilten Ehemann und einem Bekannten in einem privaten PKW in das nächstgelegene Krankenhaus verbracht, wo sie notoperiert werden musste.“ Laut einem Gutachter wäre die Frau ohne den sofortigen Transport aufgrund der Vielzahl der schwer wiegenden Verletzungen binnen weniger Minuten verblutet und höchstwahrscheinlich noch vor Eintreffen eines Notarztes verstorben.

Prozess in München: Gericht stellt das Mordmerkmal der Heimtücke fest

„Das Schwurgericht hat das Mordmerkmal der Heimtücke festgestellt“, erklärt Lafleur. „Abweichend vom Antrag der Staatsanwaltschaft wurde das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe von der Kammer unter Verweis auf die jüngere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu sog. Trennungstötungen abgelehnt.“

Der Tat ging nach den Überzeugung des Gerichts eine Vielzahl von Streitigkeiten und Handgreiflichkeiten voraus. Der Angeklagte war erst wenige Tage vor der Tat aus der Untersuchungshaft entlassen worden, in der er sich wegen des dringenden Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung – jeweils zum Nachteil der Geschädigten – befunden hatte.

„Die Strafkammer machte von der Möglichkeit Gebrauch, die grundsätzlich auch für den versuchten Mord zu verhängende lebenslange Freiheitsstrafe zu mildern“, sagt Lafleur. Aufgrund der eingetretenen akuten Lebensgefahr für die Geschädigte und der Vielzahl der Stiche verhängte das Schwurgericht nun eine Freiheitsstrafe von 14 Jahren. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.