Mordfall Böhringer: Kommt der Parkhaus-Mörder nach 17 Jahren frei?

Von: Nadja Hoffmann

Der verurteilte Mörder Benedikt T. bei seinem Prozess im Jahr 2011: 2006 soll er die Parkhaus-Millionärin Charlotte Böhringer umgebracht haben. © Unfried

Es gibt Neues im Mordfall der Millionärin Charlotte Böhringer: Täter Benedikt T. hat seine Mindesthaftzeit von 17 Jahren abgesessen. Er könnte am 17. Mai entlassen werden.

München - Es war wohl ein Hammer, mit dem der Täter 24 Mal auf den Kopf seines Opfers einschlug: Am 15. Mai 2006 wurde die Millionärin Charlotte Böhringer (†59) getötet. Der Parkhaus-Mord erschütterte damals ganz München, bewegt die Menschen bis heute. Nun gibt es in dem Fall Neues: Der verurteilte Mörder, Böhringers Neffe Benedikt T. (48), könnte am 17. Mai freikommen. An diesem Tag ist die Mindestverbüßungsdauer seiner Haftstrafe – lebenslang unter Feststellung der besonderen Schwere der Schuld – abgelaufen. „Ab diesem Zeitpunkt kann frühestens eine Entlassung erfolgen“, erklärt Anne Leiding, Oberstaatsanwältin bei der Staatsanwaltschaft München I.

Der Parkhausmörder nach 17 Jahren auf freiem Fuß? Für Benedikt T. haben sich viele Menschen eingesetzt. Erst jüngst hat sich ein neuer Unterstützerkreis mit über 300 Personen gegründet. Darunter ist auch Münchens Alt-OB Christian Ude. Aktuell läuft zudem ein Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens. Der Anwalt des Täters, Peter Witting, versucht bereits zum dritten Mal, dass der Fall neu aufgerollt wird. Zweifel an dem Urteil, das in einem Mammut-Indizienprozess nach 93 Verhandlungstagen gefällt wurde, gab es schon immer. Denn: Es lagen keine klaren Beweise vor, dass T. der Tante heimtückisch aufgelauert und sie aus Habgier erschlagen hat. Nur Indizien.

Die Chronologie der Geschehnisse 15. Mai 2006: Charlotte Böhringer ist verabredet. Um 19.30 Uhr beginnt ihr Stammtisch im Paulaner im Tal. Dort kommt sie nie an. Zwischen 18.15 und 19 Uhr wird sie an ihrer Wohnungstür erschlagen.

16. Mai 2006: Ihr Neffe Benedikt T. und ein Mitarbeiter finden die Leiche.

18. Mai 2006: Benedikt T. gilt als Beschuldigter – er kommt in Untersuchungshaft.

2. Mai 2007: Der Indizienprozess beginnt.

12. August 2008: Das Urteil wird verkündet.

Danach: Anträge von Anwälten werden abgelehnt. Auch die Revision am Bundesgerichtshof sowie Beschwerden beim Bundesverfassungsgericht und beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.



Mordfall Böhringer: T. bestreitet bis heute vehement, ihr den Schädel zertrümmert zu haben

Rückblick: Damit T. als Erbe und Geschäftsführer des Böhringer-Parkhauses eingesetzt wird, forderte die Tante strikt einen Jura-Abschluss von ihm. Der Neffe hatte das Studium aber schon längst geschmissen. Um das zu verheimlichen, belog er jahrelang sein engstes Umfeld, die Familie und seine Freunde.



Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sein Lügengebilde im Mai 2006 kurz davorstand, in sich zusammenzufallen. Um trotzdem noch Parkhaus-Chef zu werden und ans Millionen-Erbe der Tante zu kommen, soll Benedikt T. zu ihrem Mörder geworden sein.



Gestanden hat er das nie. Im Gegenteil: Der inzwischen 48-Jährige bestreitet bis heute vehement, ihr den Schädel regelrecht zertrümmert zu haben. Von der Tatwaffe fehlt jede Spur, blutverschmierte Kleidung wurde nie gefunden. Zeugen gab es nicht. Dafür 14 Anhaltspunkte, die das Schwurgericht um Richter Manfred Götzl zu einem Indizienring um Benedikt T. geschmiedet hat. Dieser Ring ist die Grundlage für das Urteil und die Haft.



Benedikt T.: Seine DNA wurde an der Leiche von Charlotte Böhringer gefunden

Denn: T. hatte kein Alibi für die Tatzeit. Seine DNA wurde an der Leiche von Charlotte Böhringer gefunden. Am Tatort fehlten 2000 Euro: Geld, das er nach der Tat in 500-Euro-Scheinen bei sich trug. Zudem gab es am Morgen danach eine schwer nachvollziehbare Fahrt nach Augsburg – die er zunächst verschwieg. Die Ermittler suchten entlang der Strecke nach dem Tatwerkzeug – vergeblich.



Seit 2006 saß Benedikt T. in Untersuchungshaft, nach dem Urteil kam er in die JVA Straubing. Und seitdem? Laut Oberstaatsanwältin Leiding wurden die Akten nach 15 Jahren der Strafvollstreckungskammer Straubing vorgelegt. Diese habe dann die Zeit festgelegt, die der verurteilte Mörder mindestens hinter Gittern bleiben muss. „Im vorliegenden Fall waren das 17 Jahre, die am 17. Mai 2023 abgelaufen sein werden.“ Ab diesem Tag kann die Reststrafe zur Bewährung ausgesetzt werden. Vorausgesetzt, ein Gutachter stellt eine positive Sozialprognose.



Zweifel am Urteil bleiben Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Benedikt T. seine Tante getötet hat. Seine Familie war und ist trotzdem von seiner Unschuld überzeugt. An dieser These halten auch Freunde fest, die ihn über die Initiative „Pro Bence“ unterstützen. Und selbst ihm Fremde setzen sich beim Unterstützerkreis „zweifelHAFT“ für T. ein. Darunter die Ex-Landtagsabgeordnete der Grünen Claudia Stamm und Alt-OB Christian Ude (SPD). Er besuchte den verurteilten Mörder sogar in der JVA Straubing. Ude sagt zu dem Fall: „Hier sind zu viele Ungereimtheiten zu finden, zu viele offene Fragen geblieben und zu viele Zweifel nicht widerlegt worden.“ Das sieht T.s Verteidiger Peter Witting genauso. Bereits 2012 und 2019 hat er die Wiederaufnahme des Verfahrens beantragt. Erfolglos. Im September 2022 folgte ein dritter Antrag. Dieser liegt bei der Staatsanwaltschaft Augsburg. „Derzeit wird der sehr umfangreiche Antrag geprüft“, sagt Oberstaatsanwalt Andreas Dobler. Letztlich entscheidet das Landgericht Augsburg. Wann? Das ist bislang noch unklar.

Mordfall Böhringer: „Über die Entlassung ist noch nicht entschieden“

„Über die Entlassung ist noch nicht entschieden. Momentan läuft ein Prüfverfahren“, bestätigt Thomas Polnik, Richter am zuständigen Landgericht Regensburg. Demnach hat die Strafvollstreckungskammer das Gutachten im November 2022 in Auftrag gegeben. Bis zum 15. März soll es vorliegen. Dann folgt eine richterliche Anhörung. Und danach die Entscheidung, ob Benedikt T. nach 17 Jahren tatsächlich freikommt. VON NADJA HOFFMANN

