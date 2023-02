Mordversuch im Flüchtlingsheim: Mann soll viermal mit Messer auf seine Sozialarbeiterin eingestochen haben

Von: Andreas Thieme

Aminullah K. (25, vorne) ist wegen versuchten Mordes angeklagt. Im Hintergrund seine Anwältin Ruth Beer. © SIGI JANTZ

Er soll die Leiterin seines Flüchtlingsheims mit dem Messer attackiert haben. Jetzt steht Aminullah K. (25) wegen versuchten Mordes vor Gericht. Ihm droht eine lange Haftstrafe.

München – Diese Attacke hätte tödlich enden können! Vor dem Landgericht muss sich seit Freitag Aminullah K. (25) verantworten: Er hatte laut Anklage die Leiterin seiner Flüchtlingseinrichtung mit einem Messer angegriffen. Jetzt ist der Afghane wegen versuchten Mordes angeklagt! Eher ungewöhnlich, denn ein psychiatrischer Gutachter attestierte Aminullah K. am Freitag seelische Probleme. Doch statt in der Psychiatrie sitzt er jetzt in Untersuchungshaft in der JVA Stadelheim – ihm drohen sogar mehrere Jahre Haft.

München: 25-Jähriger sticht mit Messer auf Leiterin seines Flüchtlingsheimes ein

Der Hintergrund: Aminullah K. lebte seit Oktober 2020 in einer Flüchtlingsunterkunft des Vereins Condrobs. Monatelang eher unauffällig, doch am 4. Februar 2022 soll er die Leiterin Monika P. (Name geändert) gezielt angegriffen haben. Laut Anklage suchte er sie morgens gegen 8.30 Uhr in ihrem Büro auf und führte verdeckt ein Messer mit dunklem Griff mit sich – damit stach er insgesamt viermal auf Monika B. ein, um sie zu töten. „Mit einem tödlichen Verlauf fand er sich um seines Zieles Willens ab“, wirft die Staatsanwaltschaft Aminullah K. nun vor. Er selbst wollte sich vor Gericht nicht zur angeklagten Tat äußern.

Wortlos soll K. zunächst mit Fäusten in ihrem Büro auf die Sozialarbeiterin eingeschlagen und sie dann in den Oberkörper gestochen haben. Seine Stiche trafen Monika P. am Oberkörper, am Rücken und an der Seite. Ein Stich ging sogar mitten ins Brustbein – nur Zentimeter trennten die Leiterin des Flüchtlingsheims von Leben und Tod. Doch sie überlebte – auch, weil sie Aminullah K. zwischen die Beine trat und er daraufhin in den Wohnbereich der Einrichtung zurückgewichen war. „Diese Gelegenheit nutzte die mittlerweile stark nach außen blutende Geschädigte, erhob sich und ging zwei Schritte auf den weiter Zurückweichenden zu“, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Daraufhin flüchtete der Afghane – er wurde später in Belgien festgenommen.

