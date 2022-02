Lebensgrundlage futsch, Ungewissheit das Schlimmste - das Corona-Leben einer Musicaldarstellerin

Trostlose Kulisse: Musicaldarstellerin Johanna Bogner konnte während Corona monatelang ihren Job nicht ausüben. © Privat

Seit zwei Jahren bestimmt die Corona-Pandemie unser Leben. Sie ging einher mit Existenzängsten und dem Verzicht auf Lebensfreude. Münchner verraten, was sie diese Krisenzeit gekostet hat.

Johanna Bogner verdient ihr Geld als freiberufliche Musicaldarstellerin. Zumindest war das vor Corona so. Als sie im Frühjahr 2020 mit dem a.gon-Theater auf Tournee ist, wird ihr vom einen auf den anderen Tag die Lebensgrundlage entzogen. Auch ihre anderen Einnahmequellen als Tanzlehrerin und nebenberufliche Kellnerin brechen weg. Lockdown! Genau zu einem Zeitpunkt, an dem sich die 28-Jährige eine neue Wohnung gesucht und ein Auto zugelegt hat. „Ich hatte monatliche Fix-Kosten und habe nichts verdient“, berichtet sie. Ihre gesamten Ersparnisse gehen drauf.

Finanzhilfen? Fehlanzeige! Sie könne ja online unterrichten. Das Schlimmste für die Münchnerin: „Diese totale Ungewissheit, keiner wusste, wie es weitergeht.“ Keine leichte Zeit für die Künstlerin. „Wenn das, wofür dein Herz brennt, wegbricht, ist das ziemlich schlimm“, sagt sie. Allein kämpft sich Bogner dadurch. Sie sucht sich eine andere Option, Geld zu verdienen – und schuftet ab November sieben Monate lang bei einem Bäcker. „Um mit Menschen in Kontakt zu bleiben.“ Das heißt: Arbeitsbeginn 4 Uhr, Schichtende 12 Uhr, danach ein kurzer Mittagsschlaf und dann schauen, ob noch Online-Unterrichten möglich ist.

Im Sommer 2021 fällt die 28-Jährige in ein richtiges Loch. Was ihr hilft? Der Gedanke, dass es alle betrifft. Deshalb sieht sie in der Pandemie auch eine Chance: Dass es in Sachen Umwelt, Ernährung und Hungersnot ein Umdenken gibt.

In etwa nur die Hälfte verdient

Bogner beißt sich durch. Und irgendwann wird´s tatsächlich besser. Dank Kurzarbeit kann sie am Theater weitermachen, es gibt wieder ein paar Auftritte, der Online-Unterricht läuft besser und für die Musicalschule kann sie sogar eine Choreografie entwerfen.

Trotzdem kommt sie pro Pandemie-Jahr nur auf rund 50 Prozent von dem, was sie sonst durch künstlerische Tätigkeiten verdient.

Vergangenen Herbst geht´s wieder auf Tournee. Wobei an eine gute Planung nicht zu denken ist. Wo gebucht wird, wird gespielt. Kreuz und quer reist der Tross durch ganz Deutschland – verbringt Stunden im Auto. Bogner versucht, optimistisch zu bleiben, wobei eine Skepsis bleibt. Sie hält sich an die Ansage ihres Chefs: „Wir müssen dankbar und froh sein, dass wir Auftreten dürfen.“