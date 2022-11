Kuriose Fundstücke bei MVG-Auktion unterm Hammer: Von der Spielekonsole bis zum Defibrillator

Von: Phillip Plesch

Teilen

Brachten 700 Euro: diese fünf Mobiltelefone. © Rockmann Auktionen

Die Münchner Verkehrsgesellschaft hat am Mittwoch 255 vergessene Gegenstände versteigert. Und unsere Zeitung war mittendrin.

München - Zum Ersten, zum Zweiten uuuuund zum Dritten! Dann fällt der Hammer. Am Mittwoch wurden die Fundstücke aus Bus, U-Bahn und Tram der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) versteigert. Bei der Online-Versteigerung von Rockmann-Auktionen haben viele davon einen neuen Besitzer gefunden. Unsere Zeitung war mittendrin, hat fleißig mitgeboten und am Ende auch etwas abgeräumt.

Um 11 Uhr geht’s los, oder soll es zumindest. Es gibt technische Schwierigkeiten, der Stream hakt. Ein paar Minuten später läuft alles einwandfrei. Auktionator Markus Rockmann führt gewohnt souverän und schwungvoll durch die Auktion. 255 Teile suchen einen neuen Besitzer, darunter vor allem Regenschirme, Smartphones, Kopfhörer, sogenannte In-ears, Lautsprecher und Uhren. Alle Fundstücke kommen rigoros unter den Hammer.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.

Über 3000 Teile landen monatlich im Fundbüro

Zur Auktion werden sie übrigens erst freigegeben, wenn sie mindestens seit sechs Monaten im MVG-Fundbüro in der Elsenheimerstraße (Westend) lagern. Über 3000 Teile landen hier monatlich, allein rund 28 Handys pro Tag. Immer wieder gibt Lokalredakteur Phillip Plesch Gebote im Namen unserer Zeitung ab. Zu Beginn noch erfolglos. Ein ums andere Mal wird er im letzten Moment überboten. Aber immerhin steigt dadurch der Preis.

Das erste große Ding ist ein Nintendo Switch, der für 190 Euro versteigert wird. Dann wird es kurios. Erst gibt es Boxhandschuhe (25 Euro) und dann tatsächlich einen Defibrillator. So etwas bekommen selbst die Mitarbeiter des MVG-Fundbüros normalerweise nicht zu sehen. Für 280 Euro ersteigert einer der über 500 Bietenden den potenziellen Lebensretter.

Das höchste Gebot gibt es für fünf Mobiltelefone

Kurz darauf steht ein zusammenlegbarer Handdampfbügler zur Versteigerung. Er ist noch original verpackt. Die ersten Gebote werden abgegeben. Auch wir sind mit 35 Euro dabei. Plötzlich kommt kein weiteres Gebot mehr rein. Rockmann zählt runter. Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten! Tatsächlich, der Handdampfbügler geht an unseren Lokalredakteur. „Sehr praktisch, das finde ich gut“, lautet das spontane Urteil einer Kollegin. Die Männer sind dagegen weniger begeistert. Ihnen hätte ein Hans-Dampf-Bügler besser gefallen. Oder ein Rucksack voller Alkohol, der später unter den Hammer kommt (85 Euro).

Ersteigert: Ein Handdampfbügler. © Rockmann Auktionen

Rasant schnellen die Gebote nach oben, als FC-Bayern-Kleidung auf dem Bildschirm auftaucht – bei 100 Euro ist Schluss. Das Höchstgebot geht diesmal an eine Sammlung von fünf Smartphones (700 Euro). Dafür gibt es aber auch wieder ein paar Schnäppchen. Ein neues Hot-Wheels-Spielzeug zum Beispiel. Das gibt’s schon für 20 Euro, obwohl es im Laden so um die 40 Euro kostet.

Die nächste MVG-Auktion soll Mitte 2023 stattfinden. Dann vielleicht sogar wieder live vor Ort im MVG-Museum.

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!