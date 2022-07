Schocknachricht für Münchner Studenten: Spezielles MVG-Ticket vor dem Aus?

Von: Franziska Konrad

Teilen

Für die München Studenten sollte bald ein 365-Euro-Ticket kommen. Doch steht dieses Vorhaben nun vor dem Aus? © dpa

Ein 365-Euro-Ticket für alle Studenten: Das hatte sich die Stadt München vorgenommen. Doch durch eine kurzfristige Entscheidung des Freistaats Bayern steht das Projekt nun vor dem Aus.

München - Mit der Einführung des 9-Euro-Ticket wurden das Nutzen der Öffentlichen Verkehrsmittel in München verlockend wie lange nicht mehr. Gerade eben hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sogar die flächendeckende Einführung eines 365-Euro-Tickets in ganz Deutschland gefordert - doch die Münchner Studenten müssen ihre Hoffnungen darauf womöglich vorerst begraben.

München: 365-Euro-Ticket für Studenten vor dem Aus? Kurzfristige Entscheidung vom Freistaat

Spätestens ab dem kommenden Jahr wollte die Stadt München Studenten in das 365-Euro-Ticket aufnehmen. Bisher gilt dieses nur für Azubis und Schüler. Das Problem an der Sache: Der Freistaat Bayern habe kurzfristig entschieden, sich nicht mit zwei Dritteln an einer Finanzierung des Models zu beteiligen, wie das Netzwerk „junge Mobilität“ des Kreisjugendrings München-Stadt am Montag, 18. Juli mitteilte. Damit stehe das Projekt der bayerischen Landeshauptstadt vor dem Aus.

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Von Seiten des Verkehrsministerium hieß es, man habe für München weder einen Einführungszeitpunkt noch eine Finanzierungsquote festgelegt. „Die Ausweitung ist ein langfristiges Ziel der Staatsregierung“, betonte ein Sprecher und verwies auf ein stufenweises Vorgehen.

MVG-Ticket für Studenten in München: Reiter bittet um finanzielle Beteiligung

Als einen ersten Schritt habe man das Ticket für Schüler und Auszubildende rund um große Städte eingeführt. Ab dem Winter 2023 wolle man das Angebot bewerten, auch um eine Ausweitung auf weitere Räume und Berechtigte zu prüfen.

Der Wirtschafts- und der Mobilitätsausschuss habe das Thema für eine gemeinsame Sitzung am Mittwoch, 20. Juli, auf die Tagesordnung gesetzt. In der Vorlage dazu heißt es, man habe vom Verkehrsministerium Anfang Juni überraschend eine ablehnende Antwort erhalten. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) habe daraufhin auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) um finanzielle Beteiligung gebeten. Bisher bezahlen Studenten in München - nach Angaben des Netzwerks - pro Semester etwa 281 Euro für ein Semesterticket. (kof/dpa)