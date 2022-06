Fritteusen, Klodeckel, Picknickkoffer und Maßkrüge: Die skurrilen Versteigerungen der MVG

Von: Julian Limmer

Ein Picknickkoffer mit Maßkrug kam bei der Versteigerung der MVG unter den Hammer. © Julian Limmer

In Münchner Bussen und Bahnen werden oft die eigentümlichsten Gegenstände vergessen. Die MVG versteigert die Fundstücke – darunter Fritteusen und Klodeckel.

München – Ein Picknickkoffer samt Maßkrug, eine Gitarre und ein Longboard. Diese Sachen und viele mehr sind Fundstücke aus Bussen und Bahnen in München. Irgendwer hat sie hier vergessen – und jetzt haben sie neue Besitzer. Denn: Was länger als sechs Monate im MVG-Fundbüro liegenbleibt, kommt unter den Hammer. So wie am Mittwoch: Da hat die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) 250 Fundsachen bei einer Online-Aktion versteigert. Rund 450 Leute boten mit, nichts blieb übrig.

Versteigerung der MVG: Münchner vergessen Fritteusen und Klodeckel in Bus und Bahn

Darunter: Laptops, Klamotten, Fahrräder, Cityroller, Schuhe, Bohrmaschinen, Smartphones, Fritteusen, Spielkonsolen, und jede Menge Brillen – aber auch ein Klodeckel, eine Flasche Champagner und ein Kinder-Buggy samt Plüschbär waren dabei. Für den Auktionator der Versteigerung, Markus Rockmann, nichts Ungewöhnliches. „In den vergangen Jahren hatten wir auch schon Motorsägen oder Rollstühle“, sagt er. Man merke aber, dass die Fundsachen nicht mehr ganz so ausgefallen sind, seit die Wiesn nicht mehr stattfand…

Was Rockmann aber jedes Mal wundert: „Dass so viele Leute teils ganz frisch gekaufte Ware nicht einfach wieder im Fundbüro abholen.“ Unter den diesjährigen Fundsachen waren echte Preis-Kracher: Eine Designer-Damenuhr ging für 450 Euro weg, ein Herrenrad für 550 Euro, ein Laptop für 600 Euro! Eine noch ungetragene Designer-Jacke von Moncler für 260 Euro: ein Schnäppchen. Auch wieder dabei: viele Konvolute – also Sammlungen – von Handys, Schirmen und Klamotten, die das Team des Fundbüros zusammengestellt hatte.

München: MVG-Versteigerung bringt 20.000 Euro ein

Auktionator Rockmann schätzt den Gesamtbetrag, der am Mittwoch zusammenkam, auf rund 20.000 Euro. Und was passiert mit dem Geld? Erst einmal muss die MVG den Betrag drei Jahre lang auf einem Konto parken. Denn: Sollte der Eigentümer doch noch auftauchen, bekommt er das Geld. Danach wird die Summe dafür verwendet, die Kosten des MVG-Fundbüros zumindest teilweise zu decken. (J. Limmer)