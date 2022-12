Was Pendler wollen: Große Umfrage zum Fahrplanwechsel: Das wünschen sich die Kunden des MVV

Jeremy Doms fährt täglich von Vaterstetten nach Pasing zu seiner Arbeit als Rettungssanitäter. © LINA ZEHETMAIR

Die Preise beim MVV sind wieder mal gestiegen, die Maskenpflicht ist gefallen. Was wünschen sich die Pendler in München? Wir haben nachgefragt.

München - Alle Jahre wieder – gibt’s auch Neues bei der Bahn: Zum einen fällt ab Samstag, 10. Dezember, die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr weg – und zum anderen steht am Sonntag der große Fahrplanwechsel an. Heißt: Abfahrtszeiten ändern sich, S-Bahn-Takte und natürlich auch die Preise. Wie berichtet steigen diese wieder mal.

Aber immerhin verspricht der MVV auch einige deutliche Verbesserungen für die Kunden. So werden S-Bahnen montags bis freitags von 5 bis 23 Uhr alle 20 Minuten fahren. Nur auf Streckenabschnitten in Außenbereichen der S2 West, S4 West und S7 Ost sind die Züge nicht im 20-Minuten-Takt unterwegs.



Stellt sich die Frage: Was würden sich eigentlich die Kunden zum Fahrplanwechsel wünschen? Wir haben uns an einigen Haltestelle umgehört.

Große Umfrage zum Fahrplanwechsel: Das sagen die Münchner

Klare Durchsagen: Die S2 Richtung Petershausen fällt regelmäßig aus. „Letztens stand ich am Gleis, um nach Obermenzing zu fahren. 20 Minuten habe ich dort gestanden, die Bahn kam einfach nicht. Also musste ich auf den nächsten Zug warten. Doch auch dieser kam nicht“, klagt Maria P. aus Obermenzing. Sie musste 60 Minuten in der Kälte stehen. Viele Pendler würden über den Mangel an Durchsagen klagen.

Echte Verbesserungen: Seit 23 Jahren ist Günther Jensen aus Maisach regelmäßig mit der Bahn unterwegs. „Jedes Jahr höre ich, dass es bald irgendwelche Verbesserungen geben wird – aber dann ändert sich doch nichts.“ Früher ist er für seine Arbeit jeden Tag von Maisach zum Ostbahnhof gefahren, schon damals sei die Bahn häufig unpünktlich gewesen. „Aber bei Preisen sind sie dann doch pünktlich, die steigen jährlich“, sagt der 67-Jährige.

Weniger Dreck und Müll: Jeremy Doms fährt täglich von Vaterstetten nach Pasing zu seiner Arbeit als Rettungssanitäter. „Seit vier Monaten ist die S6 kein einziges Mal pünktlich gekommen. Morgens sollte die Bahn um 6.28 Uhr kommen – vor 6.38 Uhr ist sie aber nie da“, beschwert sich der 20-Jährige. Er sagt auch: „Mich stört sehr, dass es in den neuen S-Bahnen kaum noch Mülleimer gibt. Die Bahn wird somit immer dreckiger.“

„Rentner werden von der Deutschen Bahn vernachlässigt!“

Mehr Platz und Service für Rentner: „Rentner werden von der Deutschen Bahn vernachlässigt!“ Der Meinung ist Andreas Winkler aus Landshut. Die Preise findet er viel zu hoch: „Ich zahle für das Bayernticket 26 Euro, das ist zu teuer.“ Unter der Woche nimmt er die S-Bahn – zwischen 6 Uhr und 9 Uhr darf er aber nicht fahren, da er die Isarcard65 hat. Das schränkt den Rentner sehr ein: „Ich kann den Tag nicht voll ausnutzen. Die Züge, die ich nehmen kann, sind dann immer überfüllt. Ich bezahle viel und bekomme dann nicht einmal einen Sitzplatz. Die Bahn holt Rentner damit gar nicht ab.“

Täglich Verlässlichkeit: „Viermal die Woche komme ich wegen der S-Bahn zu spät zur Schule“, sagt Justus Zimmer. Der Schüler fährt morgens mit der S8 von Pasing nach Germering, doch pünktlich kommt die Bahn selten. In der Früh ist er nicht der einzige Nachzügler: „Sehr viele meiner Mitschüler fahren diese Linie. Deswegen kommen Verspätungen auch sehr häufig vor, die Lehrer schimpfen uns schon gar nicht mehr. Unterrichtszeit geht trotzdem verloren.“ VON LINA ZEHETMAIR

