Nach Drogen-Skandal: Polizei-Präsident will Frühwarnsystem ausbauen - „Werden die Fälle intensiv aufarbeiten“

Von: Andreas Thieme

Teilen

Polizeipräsident Thomas Hampel sprach heute im Presseclub © B. Lindenthaler

Der Drogen-Skandal der Münchner Polizei schockiert die Bürger. 18 Beamte wurden bereits verurteilt - im Sommer stehen weitere Strafprozesse an. Wie läuft die Aufarbeitung und wie geht es weiter? Darüber spricht jetzt Polizeipräsident Thomas Hampel.

München - 37 verdächtige Beamte und mittlerweile 18 Verurteilungen: Die Münchner Polizei steckt mitten in der Aufarbeitung eines schockierenden Drogen-Skandals. Präsident Thomas Hampel sprach heute im Presseclub neben anderen Themen ganz offen über diesen Komplex - und erklärte, welche Maßnahmen die Polizei ergreift.

„Was uns natürlich sehr intensiv bewegt hat, waren die Vorfälle und Strafverfahren, die es gegeben hat. Ich möchte da gerne eine Lanze brechen, denn ich bin überzeugt, dass 99,9 Prozent der Kolleginnen und Kollegen einen schwierigen, aber einen hochprofessionellen Job machen“, sagte Hampel bei der öffentlichen Veranstaltung.

München: Drogen-Skandal bei der Polizei - Ermittlungen gegen 37 Beamte, 18 Beamte wurden verurteilt

Der Polizeipräsident erklärte, „dass wir sehr viel im Bereich Fehlerkultur machen. Wir versuchen unsere jungen Kolleginnen und Kollegen sattelfest zu machen und ihnen mitzugeben, welche Verantwortung die Münchner Polizei hat“ und für welche Werte sie stehe. Hampel: „Wir machen Werte-Workshops und versuchen auch die Früherkennung noch stärker zu betreiben. Um eben wirklich das Vertrauen, das die Menschen in die Münchner Polizei haben, nicht zu enttäuschen.“

Dafür gelte es, Nachwuchskräfte zu sensibilisieren - auch was deren Handy-Kommunikation angeht. Konkret sprach Hampel mehrfach auch von einem „Frühwarnsystem“, das die Polizei weiter ausbauen möchte. Ziel sei, dass man frühzeitige Hinweise für das Fehlverhalten von Beamten bekomme, „so dass die Vorgesetzten auch reagieren können“.

Polizeiskandal in München: Präsident will das Frühwarnsystem ausbauen und „Fälle intensiv aufarbeiten“

Für die Aufarbeitung des Polizeiskandals gebe es ein dreistufiges Konzept: „Disziplinarrechtliche Sofortmaßnahmen sind bereits getroffen worden“, sagte Hampel. „Jetzt müssen wir die Gerichtsverfahren abwarten. Nach Abschluss dieser Verfahren wird es noch disziplinarrechtliche Prüfungen geben“, so der Polizeipräsident, der auch die Urteilsbegründungen durchsehen will. „Und der dritte Bereich ist, dass wir die Früherkennung weiterentwickeln wollen.“ Hampel versprach: „Wir werden diese Fälle aus der Vergangenheit intensiv aufarbeiten.“ Am Amtsgericht stehen ab Juni zwei weitere Polizisten vor Gericht, denen Drogendelikte zur Last gelegt werden.