Nach Koks-Skandal um Wiesn-Wirt: Münchner Staatsanwaltschaft will höhere Strafe - „Berufung ist eingereicht“

Von: Andreas Thieme

Teilen

Wiesn-Wirt Ludwig Reinbold (34) soll laut Staatsanwaltschaft Kokain konsumiert haben © API (c) Michael Tinnefeld

Dieser Skandal erschüttert die Münchner Gastronomie: Wiesn-Wirt Ludwig Reinbold (34) hat Kokain gekauft und wurde vom Amtsgericht zu 72000 Euro Geldstrafe verurteilt. Der Staatsanwaltschaft ist das Urteil aber zu milde - sie hat inzwischen Berufung eingelegt.

München - Den größten Schaden hat Ludwig Reinbold (34) vorerst abgewendet. Zwar wurde der Wiesn-Wirt wegen Drogen-Erwerbs verurteilt, das Münchner Amtsgericht hatte gegen ihn aber nur eine Strafe von 90 Tagessätzen à 800 Euro ausgesprochen. Macht in Summe 72000 Euro. Und: Die Strafe liegt unter der offiziellen Vorstrafengrenze - seine Zulassung als Wirt könnte Reinbold demnach noch behalten.

Doch ob das so bleibt, ist längst nicht sicher. Denn gemäß Gaststättengesetz kann das Kreisverwaltungsreferat einem Gastronomen die einmal erteilte Konzession etwa für den Fall entziehen, dass er alkoholabhängig ist - dieses Beispiel bringt KVR-Sprecher Johannes Mayer und verweist auf die Problematik, dass ein Wirt im Falle einer Unzuverlässigkeit seine Geschäfte nicht mehr ordnungsgemäß führen kann. Drogensucht hingegen, das erwähnt Mayer nicht, ist noch viel schwerer zu werten als Alkohol. Im Fall von Ludwig Reinbold wurde diese vor Gericht eindeutig: Selbst drei Jahre nach seiner abgeurteilten Tat hatte Reinbold noch Kokain und die Modedroge MDMA konsumiert. So dokumentiert es eine Haarprobe, die Ende 2020 entnommen wurde. „Absurd hoch“ seien die Werte gewesen, rügte Staatsanwalt Jakob Schmidkonz.

München: Staatsanwalt will höhere Strafe für koksenden Wiesn-Wirt

Er war es denn auch, der Reinbold 160 Tagessätze aufbrummen wollte - also insgesamt 128000 Euro. „Da es im Strafbefehl 120 Tagessätze waren und der Angeklagte nicht geständig war, ist eine Erhöhung die übliche Praxis“, erklärt Oberstaatsanwältin Anne Leiding. Die Behördensprecherin führt aus: „Bei einer Menge von drei bis fünf Gramm ist für einen geständigen Ersttäter eine dreistellige Tagessatzanzahl üblich.“ Doch Reinbold hatte nicht gestanden - und erhielt dennoch eine geringere Strafe. Rein vom Gesetz her ist das kaum nachzuvollziehen.

Auch Ludwig Reinbold (r.) soll in den Münchner Polizeiskandal verwickelt gewesen sein. Hier zu sehen mit seinem Bruder Mathias (l.) und seinem Vater Eduard auf der Wiesn. (Archivbild) © Michael Westermann

„Die Staatsanwaltschaft hat am Freitag bereits Berufung eingelegt“, bestätigt Leiding unserer Redaktion. Den Einspruch will die Anklagebehörde aber auf die Rechtsfolgen beschränken. Das bedeutet: Es geht nicht mehr um die Beweislage, sondern nur noch um die Höhe des Strafmaßes. Hier droht Ludwig Reinbold nun ein Urteil, das über 90 Tagessätzen liegt. Damit wäre er vorbestraft - und seine Konzession in Gefahr.

Vater Edi Reinbold belastet die Situation „extrem“, wie er sagt. „Auch für unsere Familie ist so eine Sache natürlich nicht gerade von Vorteil.“ Mit seinem Bruder Mathias sollte Ludwig das Gastro-Imperium der Familie Reinbold weiterführen. Doch seit dem Strafprozess ist damit vorerst Schluss. „Ist doch klar, dass der Ludwig jetzt erst mal raus ist“, sagt Edi Reinbold. „Meinem Sohn werde ich natürlich immer helfen, wo es nur geht. Aber das Geschäft ist auch heilig, so ist es nicht.“