Nach Sparwochen wegen Energiekrise: Saunameister Martin heizt den Münchnern jetzt wieder ein

Von: Regina Mittermeier

Martin Skulteti ist im Müller’schen Volksbad unter anderem für die Sauna zuständig – ab heute wird wieder eingeheizt. © Marcus Schlaf

Einige städtische Saunen bleiben wegen der angespannten Energielage immer noch geschlossen, doch immerhin in vier der Schwitz-Oasen wird den Münchner jetzt vier eingeheizt.

Martin Skulteti (30) gießt mit der Schöpfkelle Wasser auf die heißen Steine des Saunaofens. Es zischt, das Wasser verdampft – und langsam legen sich die feinen Tröpfchen in der Luft auf die Haut der Besucher der finnischen Sauna im Müller’schen Volksbad. Dann wedelt der Saunameister, so kommen die Gäste ins Schwitzen – endlich! So wird das heute wieder sein, denn jetzt gehen vier städtische Saunen nach wochenlanger Pause wieder in Betrieb. Im August hatte man aus Energiespargründen alle Saunaöfen ausgemacht.



München: Im August wurden aus Energiespargründen alle Saunaöfen ausgemacht

Saunieren soll gut für die Abwehrkräfte sein – und viele Münchner schwitzen im Müller’schen Volksbad gern für ihre Gesundheit. Das Jugendstilbad in der Au hat eine Reihe von Stammgästen, erzählt Skulteti – er freut sich schon darauf, sie endlich wieder begrüßen zu dürfen. „Manche haben schon gefragt, ob und wann die Saunen wieder öffnen“, erzählt er. Jetzt ist das Warten vorbei – zumindest im Volksbad sowie im Süd- und Nordbad plus in der Olympia-Schwimmhalle. Die anderen städtischen Saunen bleiben wegen der angespannten Energielage erst mal zu.

Zurück ins Volksbad. Nicht weit entfernt von der finnischen Sauna führt eine Treppe zum Technikraum. Skulteti geht die Stufen hinab, steckt den Schlüssel ins Schloss und dreht ihn. Hier läuft alles zusammen. Im Keller misst er mehrmals täglich die Wasserqualität in den Becken, außerdem prüft er einen Kanister: „Das Mittel sorgt für Duft im Dampfbad“, erzählt er und hebt den Kanister hoch und zeigt das Schild: „Minze!“



Während Wasser in Schwimmbecken weniger erwärmt wird, bleiben die Saunen heiß

Neben Duft ist für Schwitz-Fans natürlich die Temperatur wichtig. Im Müller’schen Volksbad wird auf 45 bis 95 Grad hochgeheizt – Dampfbad kühler, finnische Sauna richtig heiß. Während das Wasser in den Schwimmbecken inzwischen weniger beheizt wird, bleiben die Saunen auf gewohnter Temperatur. So werden weiterhin Keime abgetötet, erklärt Skulteti. Wie viel Energie eine Sauna braucht, hänge von Alter und Größe ab, sagt ein Sprecher der Stadtwerke. Im Durchschnitt benötige eine finnische Sauna pro Stunde aber so viel Strom wie fünf Stunden Dauer-Föhnen mit einem 1800-Watt-Gerät.



Damit der Energiebedarf trotzdem möglichst niedrig ist, werden die Saunen nur so lang beheizt wie unbedingt nötig, sagt Skulteti. Das haben er und seine Kollegen im Blick. In jeder Schicht haben zwei Rettungsschwimmer die Badegäste im Auge, eine heizt in der Sauna ein, einer kassiert. „Und ich bin Schichtleiter – und Mädchen für alles“, sagt Skulteti und lacht.



Heute sind alle bereit – und Skulteti macht in seiner Frühschicht wieder den täglichen kurzen Sauna-Test, bevor die Besucher kommen. Damit‘s richtig schön zischt, wenn der Saunameister um neun Uhr die Türen zum Hitze-Paradies aufsperrt. Regina Mittermeier