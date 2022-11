Münchner Hausmeister sieht, wie Mann Leiche entsorgen will: „Fuhr mir eiskalt den Rücken runter“

Von: Andreas Thieme

Kevin F. (31, mit Anwalt Thomas Novak) droht jahrelange Haft wegen Totschlags © SIGI JANTZ

Hausmeister Günther W. erlebte einen echten Horror-Tag: In Freimann beobachtete er, wie ein Mann eine Leiche im Rollstuhl entsorgen wollte. Jetzt steht der Täter vor Gericht.

München - „Es war gruselig. Diesen Tag werde ich nie vergessen“, sagt Hausmeister Günther W. (62). Aufgebracht steht er im Flur des Landgerichts in München - und soll im Prozess gegen einen mutmaßlichen Killer aussagen: Kevin F. (31) hatte der Hausmeister erwischt, als dieser eine Leiche entsorgen wollte.

Der Fall geht zurück auf ein grausiges Verbrechen in Freimann. Im Streit soll Kevin F. seinen Bekannten Rupert L. in einer Notunterkunft in der Situlistraße totgeprügelt haben - wegen der Attacke vom 18. September 2021 droht F. jetzt jahrelange Haft.

Gegenüber der Polizei hatte er die tödlichen Schläge auf den Rollstuhlfahrer bereits gestanden.

München: 31-Jähriger soll Bekannten totgeprügelt haben - danach wollte er die Leiche im Rollstuhl entsorgen

Doch fast noch schlimmer als die angeklagte Tat ist, was zwei Tage danach geschah: Laut Staatsanwaltschaft säuberte Kevin F. zunächst das blutverschmierte Zimmer seines Opfers und entsorgte zwei Mülltüten. Danach verkleidete er die Leiche und versuchte den Toten, der noch im Rollstuhl saß, aus dem Wohnheim zu schieben.

Günther W. (62) sagte am Landgericht als Zeuge aus © SIGI JANTZ

Doch mehrere Manövrier-Versuche scheiterten: Weil er die Füße des Toten aber nicht in den Fahrstuhl brachte, musste Kevin F. mit dem Rollstuhl auf die Treppe ausweichen - dort beobachtete der Hausmeister des Wohnheims die gruselige Aktion. „Herr F. hatte dem Mann im Rollstuhl eine Kapuzenjacke und einen Mundnasenschutz angezogen. Dadurch sah dieser aus, als würde er schlafen“, sagte Günther W. Er traute Sekunden danach seinen Augen kaum: Denn zwischen Ober- und Erdgeschoss entglitt Kevin F. der Rollstuhl, so dass dieser samt Leichnam die Treppe hinunter stürzte. „Ich war geschockt und wählte sofort den Notruf“, sagt der Hausmeister.

Er sah noch, wie Sanitäter den leblosen Mann versuchten wiederzubeleben - erst der Notarzt stellte aber dessen Tod fest. „Die Leichenstarre hatte schon eingesetzt, sein Kiefer ließ sich nicht mehr zur Beatmung öffnen“, sagt der Hausmeister. Auch er wusste in diesem Moment erst, dass es sich um einen Toten im Rollstuhl gehandelt hatte. „Da fuhr es mir eiskalt den Rücken runter“, sagt Günther W. - es war sein erster Arbeitstag nach einer Reha.