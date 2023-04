Nach Wiesn-Skandal: Bräurosl-Wirt Peter Reichert kassiert Strafbefehl vom Gericht - „Hohe vierstellige Summe“

Von: Andreas Thieme

Nach der Wiesn hatte Bräurosl-Wirt Peter Reichert Ärger mit der Justiz - er soll verdorbene Lebensmittel in Umlauf gebracht haben. Vom Amtsgericht kassierte Reichert jetzt einen Strafbefehl und soll mehrere Tausend Euro Strafe zahlen.

München - Neuer Ärger für Peter Reichert! Auf der Wiesn 2022 war er zum ersten Mal Wirt des Festzelts Bräurosl gewesen und hatte gleich mehrere Skandale an der Backe. Mit einem Sicherheitsmann lieferte er sich eine Schlägerei. Zudem soll Reichert verdorbene Lebensmittel in Umlauf gebracht haben. Deshalb ermittelte die Justiz gegen ihn - jetzt droht Reichert eine üppige Geldstrafe.

„Die Staatsanwaltschaft München I hat gegen den Beschuldigten R., dem Geschäftsführer eines Münchner Speiselokals sowie eines Festzeltes auf dem Münchner Oktoberfest ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften geführt“, sagt Staatsanwältin Juliane Grotz.

München: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Wiesn-Wirt Peter Reichert - ihm droht vierstellige Geldstrafe

Lebensmittelkontrolleure des Kreisverwaltungsreferates der Landeshauptstadt München hätten im Februar 2022 eine Kontrolle in den Geschäftsräumen des Speiselokals und im September 2022 eine Kontrolle in den Geschäftsräumen des Oktoberfestzelts durchgeführt. „Bei beiden Kontrollen wurden in den Betrieben Hygienemängel festgestellt“, sagt Grotz. „Aufgrund dieser Feststellungen nahm die Staatsanwaltschaft München I die Ermittlungen auf. Diese wurden am 30.03.2023 mit einem Antrag an das Amtsgericht München auf Erlass eines Strafbefehls abgeschlossen.“

Das Amtsgericht München habe den Strafbefehl antragsgemäß gegen den Beschuldigten erlassen. Grotz sagt: „Dem Beschuldigten wird hierin vorgeworfen, in zwei Fällen vorsätzlich Lebensmittel in den Verkehr gebracht zu haben, die für den Verzehr durch Menschen ungeeignet sind. Der Strafbefehl sieht eine Geldstrafe mit einer hohen zweistelligen Tagessatzanzahl vor.“

Vorwürfe gegen Wiesn-Wirt Peter Reichert: Brachte er verdorbene Lebensmittel in Umlauf?

Wie geht es jetzt weiter? Reichert hat Grotz zufolge die Möglichkeit, gegen den Strafbefehl Einspruch einzulegen. „In diesem Fall findet eine Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht München statt. Andernfalls wird die Geldstrafe so, wie sie im Strafbefehl vorgesehen ist, rechtskräftig.“ Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt für Reichert die Unschuldsvermutung.

Inzwischen hat sich auch der Wiesn-Wirt zu den Vorwürfen geäußert. „Ich bin seit 25 Jahren erfolgreich als Gastronom. Nicht zuletzt, weil ich die Verantwortung gegenüber meinen Gästen immer ernst nehme“, sagt Peter Reichert. Reibungslos sei in der Vergangenheit nicht alles gelaufen. „Und ja, ich habe Fehler gemacht und das Kreisverwaltungsreferat der Stadt München (KVR) hat letztes Jahr Verstöße festgestellt. Nicht nachvollziehbar ist allerdings der gegen mich erhobene Vorwurf des Inverkehrbringens von Lebensmitteln, die für den Verzehr durch den Menschen nicht geeignet sind.“ Dahinter steht aus Reicherts Sicht „eine subjektive Wertung der Behörde und keine objektive und allgemeingültige Feststellung. Diese aus meiner Sicht und der Sicht meiner Berater zu strenge Bewertung teile ich nicht.“

Reichert wehrt sich per Statement: „Zu keinem Zeitpunkt wurde verdorbene, schlechte oder minderwertige Essen, Speisen und Getränke verarbeitet oder unseren Gästen serviert“

Reichter weiter: „Mit aller Deutlichkeit: Zu keinem Zeitpunkt wurde verdorbene, schlechte oder minderwertige Essen, Speisen und Getränke verarbeitet oder unseren Gästen serviert, weder im Bräurosl noch im Donisl.“ Der Strafbefehl habe ihn „daher überrascht. Zudem bin ich irritiert, dass die Staatsanwaltschaft – entgegen ihrer Ankündigung – offenbar nicht abgewartet hat, bis mein Verteidiger alle mich entlasteten Tatsachen gebracht hatte, diese offensichtlich jedenfalls nicht berücksichtigt worden sind.“