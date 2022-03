Clubs in München haben wieder offen: Corona-Regeln, Lage und Programm fürs Wochenende

Von: Magdalena von Zumbusch

Wir stellen Ihnen eine Liste wichtiger Münchner Clubs vor, die seit zwei Wochen wieder geöffnet sind - mit den aktuellen Events.

München - Das Münchner Nachtleben hat in den vergangenen zwei Jahren stark gelitten. Mit ständigen Lock-Downs und Beschränkungen seit Corona war es die letzten zwei Jahre nicht möglich, Clubs rentabel zu führen.

Der Folks Club nahe vom Sendlinger Tor etwa musste schon 2020 endgültig schließen. Weitere Schließungen sind zu befürchten. Die Rolle der Clubszene für das kulturelle Leben in München zeigt aktuell eine Ausstellung im Münchner Stadtmuseum.

Im Zuge der Lockerungen in Bayern im März 2022 dürfen Nachtclubs nun zum wiederholten Mal neu öffnen. Dieses Mal „hoffentlich für immer“, meint der Clubbetreiber Dierk Beyer gegenüber der SZ. Ob Feiern aktuell angebracht ist, ist die Frage. Aber für viele lässt sich die Weltlage nach etwas Ablenkung sicher besser aushalten.

Corona-Regeln in Münchens Clubs: Es gilt die 2G-Plus-Regel

Es gilt die 2G-Plus-Regel, in die Clubs dürfen also alle doppelt Geimpften, die einen weniger als 24h alten Test vorlegen. Bei Nachweis einer Booster-Impfung oder eines Genesenen-Nachweises entfällt die Test-Pflicht. In den Clubs darf sich so frei bewegt werden wie vor Corona: Abstandsregelungen und Maskenpflicht sind nicht vorgeschrieben.

Pacha München

Der Münchner Ableger der spanischen Club-Kette hatte während der Corona-Pandemie seinen 20. Geburtstag. In Feier-Laune konnte man aber angesichts der in der Club-Branche allgegenwärtigen Existenz-Ängste während der Pandemie nicht gerade sein.

Ein Türsteher des Pacha berichtet von seinem Alltag während der Pandemie:

Am kommenden Freitag, 18. März 2022, wird hier ein Elektro-Abend stattfinden. Auflegen werden Fur Coat, René Vaitl und Michael Nowak. Am Samstag, 19. März 2022 gibt es Programm für Freunde der House-Musik von Jochen Pash, DJ Linus und Stephan Amount. An beiden Tagen besteht von 21.30h bis 01.30h im Club selbst eine Testmöglichkeit.

Call me Drella - inzwischen auch ein fester Bestandteil von Münchens Club-Zentrum Maximiliansplatz

Gleich um die Ecke vom Pacha liegt das Call me Drella. Im März 2012 wurde aus dem ehemaligen Münchner Kult-Club „Baby“ das „Call me drella“ und bietet ein vielseitiges Musikprogramm. Disco, Soul, Hip Hop, frühelektronische Musik der 80er und 90er Jahre, und den Rockhymnen sind im Programm. Wer hier feiern will, muss sich allerdings auf selbst für München über dem Durchschnitt liegende Getränke-Preise einstellen.

Am Freitag, 18. März 2022, findet hier die Circus II Society statt, die Münchner DJs Kandee, GREC NICE

und BLIZZ legen Hip-Hop-Musik auf. Am Samstag gibt es auf den zwei großen Tanzbereichen verschiedenes Programm: Im „Theater“ wird Elektro- und House-Musik aufgelegt, in der „Apotheke“ gibt es ein zweites Mal Hip-Hop.

Rote Sonne - das Münchner Eletro-Mekka

Im wohl wichtigsten Club für Elektro-Musik in München spielt am Freitag Ellereve. Dahinter steht die Song-Writerin Elisa Giulia Teschner, die 2020 ihr Debüt-Album Heart Murmurs veröffentlicht hat und seitdem in Deutschland und Österreich auf Tour ist. Außerdem spielt das Münchner Song-Writer-Duo Richter und Lippus und Giovanni Raabe legt auf. Die Tickets (auf der Website erhältlich) kosten aktuell 13 Euro.

Harry Klein - inzwischen auch ein etablierter Elektro-Club in München

Das Harry Klein bietet am Wochenende ein umfangreiches Elektro-Prgramm. Am Freitag, 18. März 2022, legen Justine Perry, PT-2, F.R.A.N., Nastasia und VJ tps nostromo auf. Samstag, 19. März 2022, stehen die Künstler*innen Matisa, Tamara Wirth, Zizou, Lily Lillemore, Inspektor Lenny und VJ Vital Electronica auf dem Programm. Der Eintritt kostet jeweils 10 Euro, an der Abendkasse 12 Euro.

Neuraum - die Großraum-Diskothek Münchens

In der Großraum-Diskothek Neuraum kann man auf den verschiedenen Tanzflächen am Wochenende fast jede in Münchner Clubs gespielte Musik-Richtung hören: Charts, Black & RnB, Go.Pop. und Global Favorites, Partyschlager und Deep- und Techhouse sind für Freitag, 18. März 2022, geplant.

Am Samstag, 19. März 2022, stehen Black & R´n´B, Clubmusic & Charts, „100% Hardstyle-Music“, noch einmal Partyschlager.und Deep- und Techhouse auf dem Programm. Der Eintritt kostet jeweils 10 Euro.

Der Münchner Promi-Club P1

In Münchens ältestem Nachtclub wird im Wesentlichen Elektro und House aufgelegt. Am Freitag, 18. März 2022 ,dürfen die DJs Petko, Johnny Leoni und Johannes Heilberger die Luxus-Diskothek bespielen. Am Samstag, 19. März 2022, spielen Maida Touch, Shure Shot und Dominik Muélar. „Standard“-Tickets gibt es auf der Website aktuell schon für 10 Euro, die Preise im Club sind dafür umso höher.

Dass das P1 in diesem März öffnen konnte, ist gar nicht selbstverständlich: Erst Anfang des Monats stand der Club in Flammen.

