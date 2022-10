Nächster Polizei-Skandal in München: Beamte verprügelten Obdachlose und Partygänger- „Menschenverachtend“

Gewaltorgien in der Altstadt

Die Münchner Polizei wird von einem Gewaltskandal erschüttert. Zwei Beamte stehen vor Gericht und sollen unangemessen hart in Einsätzen vorgegangen sein. Sie und suchten sich laut LKA gezielt Obdachlose und Alkoholisierte, die sie verprügeln können.

München - Es sind unfassbare Sätze. Geschrieben von Münchner Polizisten. „Voller Vorfreude“ traten Beamte der Altstadtwache ihre Nachtschicht an, „um Menschen zu zerstören“. Deren Leben wollten sie „in Horror verwandeln“. So äußerten sich Erik S. (38) und Andreas Z. (28) in Handy-Chats - und tauschten wochenlang gegenseitig Gewaltfantasien aus. Beide Polizisten stehen jetzt vor Gericht. Laut Anklage haben sie Unschuldige verfolgt und genötigt, vor Gericht falsch ausgesagt und Kokain weitergegeben. Die Vorwürfe haben sie teilweise gestanden.

Es ist der nächste Skandal bei der Münchner Polizei! Seit 2018 wird das Präsidium von einem Drogenproblem erschüttert: 15 Beamte wurden bereits verurteilt oder bestraft, weil sie von einem stadtbekannten Dealer Kokain gekauft hatten. Etliche Verfahren laufen noch. Hakan P. (Name geändert) verriet die Polizisten, um sich selbst zu retten - und tritt seither als Kronzeuge auf.

München: Polizei wird von Gewalt-Skandal erschüttert - zwei Beamte vor Gericht

So kam auch der aktuelle Fall auf: Ermittler des Landeskriminalamts werteten die Chats von Beamten aus, die in Verdacht gerieten. Bei Erik S. und Andreas Z. fanden sie „schockierende, abartige und menschenverachtende Kommunikation“, wie ein Ermittler vor Gericht schilderte. Beide hätten in Einsätzen „gezielt unangemessene Gewalt angewendet“, „Leute schikaniert“ und sich „an dem, was man erreicht hat, noch erfreut“. Vor allem Obdachlose, Ausländer und Alkoholisierte seien von den Beamten brutal attackiert worden - aus Lust an der Gewalt.

„Stolz, wie wir den Typen zertrümmert haben“, schrieb S., nachdem er im Einsatz einen Mann mit der Faust ins Gesicht schlug. Hinterher notierten die Polizisten in ihren Bericht, sie seien zuerst angegriffen worden oder es hätte heftigen Widerstand gegeben. Eine perfide Lüge, wie der LKA-Ermittler erklärt. Denn die Polizei-Gewalt sei schwer aufzuklären, „ weil diese Menschen Angst haben, sich gegen Beamte zu stellen, sich nicht wehren können oder nicht erinnern wollen.“ Intern hätten Polizisten auch untereinander dichtgehalten oder Vorgesetzte nicht belasten wollen.

Prozess in München: Polizisten gestehen, sie haben „viel Scheiße gebaut“

„Wir Teufelshunde“, feierten sich die Angeklagten im Chat. „Haben viel Scheiße gebaut. Aber wussten immer, wie wir uns rausreden können.“ 34 Mal fuhren sie in zehn Monaten zusammen Streife. Erik S. sei „aufbrausend“ gewesen, sagt sein Ex- Chef. „Eine tickende Zeitbombe.“ Seine Abteilung verzeichnete 110 Einsätze wegen Widerstand, 51 entfielen auf S.. Andreas Z. sei eher Mitläufer. Beiden droht jetzt eine Freiheitsstrafe! Im November wird weiterverhandelt.