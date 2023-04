Neue Karte zeigt alle aktuellen Baustellen in München auf einen Blick

Von: Leoni Billina

Teilen

Auf der neuen digitalen Karte werden alle aktuellen Baustellen Punkt für Punkt angezeigt. © LHM

München ist voller Baustellen. Mit einem neuen Service der Stadt sollen Bürgerinnen und Bürger jetzt immer einen guten Überblick über aktuelle Einschränkungen erhalten.

München - Fluch und Segen zugleich seien Baustellen, sagt Mobilitätsreferent Georg Dunkel. „Segen, weil sie ein Zeichen dafür sind, dass die Stadt prosperiert, wir entwickeln uns weiter.“ Fluch, weil Baustellen stören und jeden beim Fortkommen behindern – egal ob zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Auto.

Digitale Karte „Servicekarte Baustellen“ zeigt alle Baumaßnahmen innerhalb des Mittleren Rings

Vor allem Letzteres würden sicher viele Münchner sofort unterschreiben. Egal wo und wie man in der Landeshauptstadt unterwegs ist – kaum ein Weg ohne Sperren, Baken und Umleitungen. Einen genauen und tagesaktuellen Überblick über alle Baustellen innerhalb des Mittleren Rings bietet nun das neue digitale Angebot „Servicekarte Baustellen“ von Mobilitätsreferat und Kommunalreferat.

Unter muenchen.de/baustellen oder muenchenunterwegs.de/baustellenkarte ist der neue Service der Stadt abrufbar. Angezeigt wird eine Stadtkarte, auf der man rein- und rauszoomen kann. Kleine Icons zeigen entweder eine Baumaßnahme oder eine Halteverbotszone an. Nutzer können die Einschränkungen der kommenden zwei, vier oder sechs Wochen abfragen.

Die Baustellenkarte liefert Infos über Adresse, Dauer und Art der Baumaßnahme

Klickt man auf die jeweiligen Icons, wird eine Info-Box angezeigt, mit der genauen Adresse, der Art der Baumaßnahme (zum Beispiel: Arbeiten am Fernwärmenetz) und dem geplanten Beginn und geplanten Ende.

Die Karte wird jede Nacht mit Daten des Mobilitätsreferats aktualisiert. Denn über dieses Referat muss alles laufen und genehmigt werden, was im öffentlichen Straßenraum gebaut wird. Das ist einiges. „Wir bearbeiten jährlich über 36 000 Bescheide und Genehmigungen“, sagt Dunkel – etwa für Baustellen oder Halteverbotszonen für Umzüge oder Dreharbeiten. Zurzeit deckt die Karte den Bereich innerhalb des Mittleren Rings ab, außerhalb jedoch zunächst nur Maßnahmen im Hauptstraßenverkehrsnetz. Die Übersicht weiter auszubauen sei jedoch in Planung, so Dunkel. Seine ganz persönliche Baustelle.