Neue Post im Alten Hof – Wiedereröffnung mit ganz besonderem Angebot

Von: Phillip Plesch

Teilen

Die Filiale erscheint in neuem Glanz: Am Alten Hof gibt es neben den drei Schaltern eine Postfachanlage, zwei Packstationen sowie zwei Poststationen im Rund-um-die-Uhr-Betrieb. © Marcus Schlaf

Nach einigen Schließungen gibt es nun mal wieder gute Nachrichten von der Deutschen Post. In München hat eine Filiale wiedereröffnet, und zwar eine in mehrfacher Hinsicht ganz spezielle.

München – Wer nach Post-Schaltern in der Stadt sucht, hat es nicht so leicht: Immer wieder mussten wir dieses Jahr über das Aus von Filialen und Service-Shops berichten: Mal in der Theresienstraße, dann der Korbinianstraße und Hofmannstraße sowie am Romanplatz. Und jetzt das: Am Alten Hof hat nun eine Post-Filiale wiedereröffnet. Und sogar eine ganz Besondere.

„Als sich die Postbank hier Anfang des Jahres zurückgezogen hat, war das Besorgnis erregend und Chance zugleich“, sagt Holger Bartels, Leiter des Multikanalvertriebs von Post und DHL. Nach einigen Monaten des Umbaus kehrt die Post nun mit einem erweiterten und innovativen Serviceangebot in die Münchner Altstadt zurück.

Eine von nur vier posteigenen Filialen nun in München

Damit wird die Filiale eine von deutschlandweit nur Vieren, die die Post selbst und ohne Partner betreibt. Die anderen sind im Bundestag, in der Postzentrale in Bonn und auf der Zugspitze. Die Münchner Filiale ist also was Außergewöhnliches. Denn vor nunmehr 30 Jahren hatte die Post entschieden, selbst keine Filialen mehr zu betreiben, sondern sich eben Partner zu suchen. So gibt es etwa Filialen in Lebensmittelmärkten oder Kaufhäusern, aber auch bei der Postbank, die mittlerweile zur Deutschen Bank gehört. Die wiederum hat sich aus wirtschaftlichen Gründen dazu entschlossen, bundesweit 200 dieser Filialen zu schließen, Neun Posten auf der Streichliste sind in der Landeshauptstadt.

Die Poststationen gab es bisher in München nicht. Holger Bartels erklärt, wie sie funktionieren. © Marcus Schlaf

München: Das Serviceangebot in der Filiale im Alten Hof ist gewachsen

Die Filiale am Alten Hof 6-7 ist aber gerettet und erscheint in neuem Glanz. Neben den drei Schaltern gibt es eine Postfachanlage, zwei Packstationen sowie zwei Poststationen im Rund-um-die-Uhr-Betrieb. Die ersten ihrer Art in München. Die Automaten decken 95 Prozent der Dienstleistungen des Schalters ab. Hier lassen sich nicht nur Pakete verschicken, empfangen und frankieren, sondern auch Briefe. Dafür ist eine einmalige kostenlose Registrierung erforderlich.

Am Alten Hof hat die neue Postfiliale mit großem Angebot eröffnet. © Marcus Schlaf

Die Filiale soll nur der Anfang sein. Geht es nach der Post soll das bestehende Angebot von 446 Anlaufstellen in München bald ausgeweitet werden. Zusätzliche 200 Packstationen sollen in den kommenden Jahren installiert werden. Allein die Standortsuche gestaltet sich schwierig.