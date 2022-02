Baustopp und Kostenexplosion: Massive Probleme beim Umbau einer Münchner Jugendherberge

Von: Nadja Hoffmann

Derzeit ist die Fassade des Neubaus eingerüstet. © Marcus Schlaf

Insolvente Firmen, Lieferprobleme, Kostensteigerungen: Statt längst Wiederöffnung zu feiern, entwickelt sich die Sanierung der Jugendherberge in Neuhausen zur Dauerbaustelle.

München - Eigentlich sollte die Neuhauser* Jugendherberge nach drei Jahren Umbau schon Anfang 2021 wieder eröffnet werden. Als Vorzeige-Projekt und Flaggschiff des Bayerischen Landesverbandes. Eigentlich. Denn auf der Großbaustelle nahe dem Rotkreuzplatz lief vieles anders als geplant, der Kostenrahmen konnte genauso wenig eingehalten werden wie der Zeitplan. Dreimal musste die Eröffnung verschoben werden: von Mitte 2021 auf Anfang 2022. Stand jetzt soll im Mai Leben zurück in eine der ältesten Innenstadt-Jugendherbergen des Landes kommen.

Laut Pressesprecher Marko Junghänel können „nach jetzigen Planungen“ am 12. Mai Gäste empfangen werden. Zunächst nur im Neubau. „Die offizielle Eröffnungsfeier soll am 24. Juni stattfinden.“ Wir sehr dem Jugendherbergswerk dann zum Feiern zumute ist, wird sich nach den massiven Problemen auf der Baustelle zeigen.



Umbau der Neuhauser Jugendherberge: Böse Überraschung

Im Altbau an der Wendl-Dietrich-Straße, der aus den 1920er-Jahren stammt, gab es eine böse Überraschung: Beim Rückbau zeigten sich statische Probleme, die bei den Vorab-Untersuchungen laut Junghänel nicht deutlich wurden. Dadurch waren viel aufwändigere Sanierungen als geplant notwendig –„was Terminverschiebung zur Folge hatte.“



Parallel schlugen die Folgen der Corona*-Pandemie mit voller Wucht auf das Prestigeprojekt ein. Junghänel beschreibt „erhebliche Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit von Baufirmen und Handwerkerbetrieben“ sowie Lieferengpässe von Materialien. Mehrere beauftragte Betriebe gingen in die Insolvenz. Die Unterbrechungen auf der Baustelle seien „zwischenzeitlich nicht mehr kompensierbar“ gewesen. Die Folgen: Baustopp und Kostenexplosion. Letztere will der Verband nicht genau beziffern. Das Budget von 31 Millionen Euro werde überschritten, die finanziellen Auswirkungen seien „erheblich“.

Herberge der Zukunft: Arbeiten wieder angelaufen

Seit Anfang Januar laufen die Arbeiten wieder – praktisch in allen Gewerken. Die Fassade des Neubaus am Winthirplatz mit einem großen Glas-Anteil ist aktuell eingerüstet. Dahinter entsteht ein komplett neues Foyer. Die Zahl der Betten wird von 360 auf über 400 erhöht. Die für Jugendherbergen typischen Stockbetten wird es auch künftig geben. Dafür aber in modernen Zimmern mit eigenem Bad. Aus dem Traditionshaus wird eine Herberge der Zukunft. Zu einem hohen Preis. (nah) *tz.de/muenchen ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

