„Nichts auf‘s Nest werfen“: Unbekannter Helfer bewacht Brutplatz für Schwäne - Paarung steht unmittelbar bevor  

Hochsicherheits-Nest in Nymphenburg

© Markus Götzfried

Zwei Schwäne am Nymphenburger Kanal bekommen aktuell unfreiwillige Hilfe: Ein Münchner schützt ihren Brutplatz - denn die Paarungszeit der Tiere steht unmittelbar bevor.

München - „Achtet auf die Schwanenfamilie!“ steht in dicker Textmarkerschrift auf dem Schild, und: „Der Zaun wurde errichtet damit das Schwanenpaar ungestört brüten und sich um den Nachwuchs in Ruhe kümmern kann.“ Dazu passend schützt ein Zaun aus Holzpfosten und Kunststoffnetz den Brutplatz an der Südlichen Auffahrtsallee nahe der Gerner Brücke.

Ganz klar, Schwäne haben hier ein Nest gebaut, wie sie es um diese Jahreszeit tun. „Bald paaren sie sich und das Weibchen legt fünf bis acht Eier“, sagt Angelika Nelson, Verhaltensbiologin und Vogelexpertin beim Landesbund für Vogel- und Naturschutz. „Schwäne sind als Standvögel, die das ganze Jahr hier bleiben, früh dran mit der Familiengründung, bauen gemeinsam das Nest. Sind die Jungen nach gut einem Monat vom Weibchen ausgebrütet und geschlüpft, bleiben sie noch lange in der Obhut der Eltern, um schwimmen, die Nahrungssuche und fliegen zu lernen. Dabei wird das Nest noch über die Brut hinaus als sicherer Hafen gebraucht.“

Nymphenburger Kanal: Unbekannter Helfer bewacht Brutplatz für Schwäne - Paarung steht bevor

+ Diese Botschaft hat ein unbekannter Münchner am Nymphenburger Kanal hinterlassen © Markus Götzfried

Bei all dem wollte wohl ein unbekannter Vogelfreund helfen. Anscheinend baute er selbst den Zaun und schrieb die Schilder, von denen eines sogar droht: „Ab sofort wird alles Video überwacht und zur Anzeige gebracht!!“ Hintergrund: Von der Schloss- und Gartenverwaltung Nymphenburg kann die Nestsicherung nicht stammen. Die Schlossgärtner haben vor Jahren einmal an selber Stelle ein Nest so gesichert, seither aber nicht mehr. Schaden kann der Aufbau aber kaum. „Falls das Nest den nächsten Winter übersteht, bessern es die Schwäne vielleicht sogar in einem Jahr aus und verwenden es wieder“, weiß Nelson. Dasselbe Paar übrigens. „Denn Schwäne bleiben sich lebenslang treu.