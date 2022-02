Mehr Flexi-Heime für Wohnungslose in München: Stadt soll 50 Millionen investieren - „Ein ehrgeiziges Ziel“

Von: Sascha Karowski

Die Stadt möchte mehr Flexi-Wohnheime wie hier an der Boschetsriederstraße. © Michaela Rehle

Hotels und Boardinghäuser sollen zu Flexi-Heimen für wohnungslose Menschen umgebaut werden. Rund 50 Millionen Euro soll der Planungsausschuss bewilligen.

München - In München* werden auch zunehmend mehr Unterkünfte für vorübergehend wohnungslose Menschen* gesucht. Daher sollen nun vermehrt auch leerstehende Hotels in sogenannte Flexi-Heime umgebaut werden. „Wir haben uns ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: 5000 Plätze sollen bis 2025 in den Flexi-Heimen entstehen“, sagt SPD-Fraktionschef Christian Müller. Möglich wird das Projekt durch eine Änderung der Förderrichtlinien, der der Planungsausschuss des Münchner Stadtrates am Mittwoch (9. Februar) zustimmen soll.

Flexi-Heime in München: Nur vier der zehn Unterkünfte sind privat errichtet.

Derzeit gibt es in München sechs Flexi-Heime mit 824 Plätzen. Weitere vier Heime mit 525 Plätzen befinden sich in Planung oder schon im Bau: an der Radlkoferstraße, an der Ständlerstraße und zwei in Freiham Nord. In den Heimen leben Alleinstehende, Paare und Familien in abgeschlossenen Appartements mit eigenem Bad und Küche, bis sie eine Wohnung gefunden haben. Nur vier der zehn Unterkünfte wurden bisher privat errichtet.



Um diese Quote zu verbessern, soll sich die Baukostenförderung künftig nicht mehr je Bettenplatz bemessen, sondern je Quadratmeter Nutzfläche. Damit sind laut SPD neben der Appartementfläche auch Gemeinschaftsräume, Räume für Verwaltung, Pforte, Hausmeister, Personaltoiletten und Lager sowie Balkone, Loggien und Terrassen förderfähig.

Flexi-Heime in München: Umwandlung in Miet- oder Eigentumswohnungen wird schwerer

Bis zu 75 Prozent der Kosten könnten so erstattet werden. Zudem erschwere die Stadt künftig die Umwandlung der Gebäude etwa in normale Miet- oder gar Eigentumswohnungen*. Auf städtischen Grundstücken beträgt die Bindungsdauer 80 Jahre, auf privaten 40 Jahre. Zunächst stehen im Fördertopf gut 50 Millionen Euro zur Verfügung, die bei Bedarf aufgestockt werden. (ska)